L’insalata del Colonnello: il piatto sovietico che ci fa riscoprire il gusto del fegato di merluzzo

Pochissimi ingredienti per una ricetta dal sapore sorprendente, da servire come antipasto o contorno: ecco a voi l’insalata del Colonnello, a base di fegato di merluzzo in scatola

Per quanto possa sembrare strano, il fegato di merluzzo (amato da alcuni, odiato da altri) è molto popolare in Russia. Contribuisce a migliorare la vista grazie al suo apporto di vitamina A, a rafforzare le ossa (vitamina D) e a migliorare le prestazioni cardiache e mentali (omega 3).

Ha senza dubbio un odore particolare e non è molto invitante alla vista… ma il metodo di preparazione e impiattamento è molto importante per dare a questo ingrediente il valore che merita.

L'insalata del colonnello (Polkovnichyj, in russo) era molto popolare in epoca sovietica: veniva servita nelle mense e nei ristoranti, ma anche a casa.

Il nome di questo piatto deriva probabilmente dal fatto che il cibo in scatola era solitamente associato ai pasti nell’esercito. Il fegato di merluzzo, poi, in Unione Sovietica era considerato una vera e propria prelibatezza, tanto da essere associato a un qualche colonnello di alto rango.

Gli ingredienti principali di questa insalata sono fegato di merluzzo in scatola, uova, cipollotto e cetriolo. In realtà esistono molte varianti: potreste usare formaggio e altre verdure fresche. Non richiede molto sale, perché il fegato di merluzzo è di per sé salato. In questa versione ho aggiunto solo un po’ di semi di aneto, pepe e un paio di gocce di limone, per insaporire.

Una combinazione di ingredienti semplici capace di creare un piatto davvero speciale… da servire con crostini o su foglie di lattuga.

Ingredienti (antipasto per 6-8 porzioni):

Fegato di merluzzo in scatola - 200 gr

Uova - 3

Cetrioli - 2 pezzi (150 gr)

Cipollotto - 1-2 gambi

Aneto - 50 gr

Prezzemolo - 20 gr

Sale, pepe - a piacere

Semi di aneto - a piacere (opzionale)

Succo e scorza di limone - a piacere (opzionale)

Preparazione:

Asciugate il fegato di merluzzo con della carta assorbente per eliminare il grasso in eccesso.

Fate bollire le uova e tagliatele a cubetti.

Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a cubetti.

Su un piatto, tagliate il fegato di merluzzo.

Unite il cetriolo e il cipollotto e mescolate.

Mescolate bene il tutto. Prima di salare l’insalata, assaggiatela perché il fegato di merluzzo è già salato. Se lo desiderate, potete aggiungere qualche goccia di limone, semi e pepe a piacere.

Impiattate l’insalata e conditela con un rametto di aneto. Servitela con crostini o foglie di lattuga. Buon appetito!

