Quando il fast food è tarocco: le imitazioni di McDonald’s e KFC in Russia sono gettonatissime

In molte città russe non esistono le catene occidentali di fast food. Ma le loro versioni locali sono quasi più famose di quelle originali

In Cecenia non esistono catene occidentali di fast food. Ma si possono trovare delle valide caffetterie locali… alcune delle quali molto simili a noti brand! Guardate, ad esempio, questo ristorante chiamato “Crispy” (CFC fino a poco tempo fa). Le recensioni sono abbastanza positive: “Ci sono stato l'estate scorsa e, nel complesso, mi è piaciuto l'interno, sembrava fresco e il pollo era buono”, ha scritto il blogger Dmitrij Atrukhov.

Dmitrij Atrukhov Dmitrij Atrukhov

Mezya/pikabu.ru Mezya/pikabu.ru

Questo chiosco in Cecenia attira i visitatori con la combinazione perfetta: McDonald's e KFC insieme.

MorrisM/reddit.com MorrisM/reddit.com

In Russia, McDonald's è spesso chiamato con l’abbreviazione “Mak Dak”; e questo locale di Petrozavodsk, in Carelia, ha deciso di usare proprio questo nome per attirare la clientela. “Dove si mangia oggi?”, “Al Mak Dak, naturalmente!”.

reddit.com reddit.com

Questo ristorante lo si può trovare anche a Bryansk.

Felix M/tripadvisor.ru Felix M/tripadvisor.ru

I viaggiatori che percorrono l'autostrada M5 verso la Repubblica di Mordovia non possono perdersi questo fast food sul bordo della strada chiamato MORDDONALDS. “La creatività nel nome di questo caffè è semplicemente incredibile!”, ha commentato su internet un autista passato di lì.

@grigory/drive2.ru @grigory/drive2.ru

Nella Repubblica russa della Buriazia, la gente del posto ha notato uno striscione con la scritta McBuryat's. “È la nostra risposta a McDonald’s”, scherzano gli internauti.

Inform Polis Inform Polis

Lo shawarma, o shaurma, così come viene chiamato in russo il kebab, è sicuramente il cibo di strada più richiesto! In tutto il paese ci sono moltissimi chioschi, che spesso usano la stessa tipologia di caratteri del McDonald's, con la lettera russa Ш (“sh”) che sembra una “M” rovesciata.

ssv571/drive2.ru ssv571/drive2.ru

Quello che vedete in foto si trova nella città siberiana di Novokuznetsk.

@linnik/pikabu.ru @linnik/pikabu.ru

Un altro shawarma davvero particolare è stato avvistato nella città di Khabarovsk, nell'Estremo oriente. “ShakDonald's”, ha commentato l'autore della foto.

Questo shawarma si trova a Novyj Urengoj, nella parte settentrionale del paese. “È il Re del Kebab”, ha scritto l'autore della foto. “C'è un altro Kebab King a Ekaterinburg, vicino alla stazione ferroviaria”, ha risposto un altro utente. La caccia al miglior kebab della Russia è aperta!

yandex.ru yandex.ru

“Il miglior shawarma sulla costa del mare”, ha scritto un utente a proposito di questo chiosco a Feodosia, in Crimea.

boss.a.v.sm/yandex.ru boss.a.v.sm/yandex.ru

In Crimea, non ci sono catene di caffetterie straniere, ma c'è un locale piuttosto popolare chiamato “StarMaks”. Il nome, chissà perché, ci suona familiare…

@Lobboduk/pikabu.ru @Lobboduk/pikabu.ru

