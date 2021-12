Rotolo al limone, il dessert di origine sovietica soffice e delicato

Ecco una ricetta veloce e gustosa da preparare in un paio d’ore. Un’idea sfiziosa per tutte le occasioni

Per quanto possa sembrare complicato, mia madre e mia zia sostengono che il rotolo di torta sia il modo più semplice per cucinare qualcosa di delizioso per una festa. Ricordo che mia madre preparava questo dolce quando c'erano le celebrazioni scolastiche: tutti i bambini dovevano portare un dolce da casa e condividerlo con i compagni di classe.

Ma cosa rende questo dessert così speciale? La ricetta originale prevede ingredienti semplici, come farina, uova e zucchero, oltre alla marmellata per il ripieno. Normalmente, per rendere il rotolo soffice, gli albumi e i tuorli devono essere sbattuti separatamente e amalgamati bene. La ricetta di mia madre suggeriva di usare il latte condensato al posto dello zucchero e non richiedeva di separare le uova: ciò ovviamente accorciava i tempi di preparazione.

Mia zia inventò un ripieno speciale con tvorog (formaggio tipo ricotta) e marmellata di limone. Lo applicava all'impasto caldo che poi arrotolava il tutto immediatamente. La marmellata si scioglieva un po' e il formaggio penetrava meglio nella pasta porosa. Dopo un'ora, la torta era pronta da servire.

Quando ho preparato la mia roll-cake, ho combinato le due ricette; per il ripieno ho usato il lemon curd (crema al limone), mentre per l’impasto ho scelto lo zucchero a velo.

Per la decorazione, potete usare qualche cucchiaio di marmellata di limone.

Ingredienti

Per l’impasto:

Farina - 120 gr

Zucchero - 100 gr

Uova - 3

Latte - 5 cucchiai

Sale - 1 pizzico

Marmellata di limone per decorare

Per la crema:

Formaggio cremoso - 400 gr

Zucchero a velo - 50 gr

Lemon curd (crema al limone) - 3-4 cucchiai

Preparazione:

Preriscaldate il forno a 180° C. Sbattete le uova e lo zucchero per circa 6 minuti fino a quando diventano chiare e aumentano di volume.

Aggiungete il latte e sbattete ancora.

Incorporate delicatamente la farina e il sale con una spatola per non rovinare la struttura ariosa dell'impasto.

Stendete l'impasto e trasferitelo su un pezzo di carta da forno. Cuocetelo per 13-15 minuti. Non aprire il forno finché l'impasto non è pronto, altrimenti potrebbe sgonfiarsi.

Tagliate i bordi quando sono ancora caldi.

Coprite l'impasto con un altro foglio di carta; giratelo e rimuovete il primo strato di carta.

Arrotolatelo e lasciatelo raffreddare.

Mescolate il formaggio cremoso e lo zucchero per fare la crema.

Quando l’impasto si è raffreddato, stendetelo e applicatevi sopra il lemon curd e la crema di formaggio. Lasciate un po' di crema a parte per la decorazione.

Arrotolate di nuovo e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 1 ora.

Decorate il rotolo con la crema, il limone e la marmellata di limone.

Buon appetito!

