Mele di pasta frolla: i biscotti buoni e realistici della cucina sovietica

Queste “mele verdi” non servono per tenersi in forma, ma per divertirsi con farina e mattarello in compagnia dei bambini. Partendo da una base di pasta frolla, colorata con ingredienti naturali, si potranno sfornare biscotti deliziosi e dall’aspetto sorprendente

Nella pasticceria sovietica c’è sempre stata una passione particolare per i biscotti a forma di frutta e verdura, che sembrano sorprendentemente realistici. Credo che sia dovuto al fatto che in epoca sovietica non c’era una grande varietà di dolci nelle pasticcerie, e così le ricette casalinghe puntavano a variare, soprattutto per sorprendere e deliziare i bambini.

Vi avevamo già parlato della ricetta delle finte pesche con un morbido cuore di latte condensato, o dei funghetti di pasta frolla; oggi è il turno delle mele! Il principio è più o meno lo stesso: si parte da una pasta frolla colorata naturalmente a base di spinaci e la si decora per darle un aspetto realistico.

Questa ricetta è sicuramente l’ideale da cucinare insieme ai bambini. Preparate alcuni semi di lino o di zucca per la decorazione, oltre ai chiodi di garofano per i “piccioli” di mela, e godetevi il processo. Il risultato sarà delizioso!

Ingredienti:

Viktoria Drej Viktoria Drej

Spinaci - 70 gr

Farina - 230 gr

Tuorli - 2

Burro - 100 gr

Zucchero - 70 gr + una spolveratina

Succo di limone freddo - 1 cucchiaio

Scorza di limone - 1 cucchiaio

Lievito in polvere - 1 cucchiaino

1 pizzico di sale

Chiodi di garofano e semi di lino o zucca per decorare

Preparazione:

Iniziate con gli spinaci: metteteli in acqua calda e fateli bollire per 1-2 minuti.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Poi scolateli, lasciateli raffreddare un po' e strizzateli bene.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Con mortaio e pestello macinate gli spinaci fino a ottenere una purea: questo processo richiederà un po' di tempo. Dopo averli lavorati con il mortaio e il pestello, vi suggerisco di pressarli contro un setaccio in modo da ottenere una consistenza più liscia e omogenea.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Ora passate all’impasto: in una ciotola montate i tuorli con lo zucchero fino a quando il composto diventa arioso e di un color giallo pallido.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Aggiungete il burro ammorbidito, il sale, il succo e la scorza di limone e mescolate.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Ora tocca alla farina: setacciatela insieme al lievito e mescolate; dovreste ottenere una classica pasta frolla dalla consistenza arenosa.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Quindi separate ¼ della pasta frolla e aggiungete la purea di spinaci alla parte più piccola.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Impastate fino a ottenere un colore verde uniforme e mettetelo da parte in frigorifero.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Tornate alla parte grande dell’impasto: se vi sembra troppo sabbioso da lavorare, aggiungete 1-2 cucchiai di acqua ghiacciata. Impastate e datele una forma a cilindro.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Su un foglio di carta da forno stendete l’impasto verde in modo da ottenere un foglio sottile e rifilate i bordi per farlo adattare alle dimensioni della parte cilindrica.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Avvolgete uniformemente il cilindro nella sfoglia di spinaci.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Infine, cospargete il cilindro di zucchero, avvolgete in un pezzo di pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigo per 40-60 minuti.

Viktoria Drej Viktoria Drej

A questo punto, usando un coltello ben affilato, tagliate il cilindro in dischi di circa 1 cm di spessore.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Lavorando un disco alla volta, dategli la forma di una fetta di mela e decoratelo con semi e chiodi di garofano. Potete usare i semi di lino ma quelli di zucca gli conferiscono un aspetto ancor più realistico.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Quando avrete finito con tutte le "mele", cucinatele in forno a 190°C per 20-25 minuti.

Viktoria Drej Viktoria Drej

A questo punto lasciate raffreddare completamente i vostri biscotti a forma di mela e… priyatnogo appetita!

Viktoria Drej Viktoria Drej

