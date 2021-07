La ricetta della sbriciolata ai frutti di bosco così come la preparano le babushke russe

Preparare questa torta è facile come bere un bicchier d’acqua… o meglio: una tazza di tè, visto che è questo l’accompagnamento ideale con cui le nonnette russe servono ai propri ospiti questo dolce gustoso e fragrante

Quando ero bambina passavo tutta l'estate in campagna. E tra i ricordi che serbo con maggior affetto ci sono le visite agli amici della nonna, che ci offrivano sempre qualcosa di dolce, da accompagnare con una tazza di tè. Una volta ci fermammo in un posto sconosciuto; con mia piacevola sorpresa, la padrona di casa ci offrì un nuovo tipo di biscotti: erano gustosi e fragranti, con un delizioso ripieno di bacche. Quando, molti anni dopo, mi cimentai nella preparazione di un dolce chiamato “nasypnoi”, mi tornarono alla mente i ricordi vividi di quel giardino costeggiato da un sentiero di piante di flox, e quell’anziana signora che servì in tavola quei deliziosi biscotti.

La sbriciolata ai frutti di bosco è il dolce più semplice che si possa immaginare! Ogni paese ha la propria versione, che si declina in molteplici varianti: con ripieno di frutta fresca o surgelata, bacche, marmellata o un mix di questi ingredienti. Anche la consistenza può variare, e in Russia di solito si preferisce quella più solida, da tagliare a quadratini e servire come fossero dei biscotti.

Vi è già venuta l’acquolina in bocca? Non avevo dubbi! E allora… mettiamoci al lavoro!

Ingredienti:

Per l’impasto:

Farina - 300 gr

Burro - 150 gr

Uova - 1 intero e 1 tuorlo

Zucchero - 130 gr

Scorza di limone

Lievito in polvere - 1/2 cucchiaino

Sale - 1/2 cucchiaino

Per il ripieno:

Marmellata - 100 gr

Bacche miste - 150-200 gr

Tortiera:

Uno stampo da forno 20x20

Procedimento:

Mettete gli ingredienti dell’impasto nella vaschetta del robot da cucina.

Mescolate il tutto fino a ottenere delle briciole.

Ungete la base dello stampo o ricopritela con carta da forno.

Versatevi 2/3 delle briciole.

Spalmatevi sopra un po' di marmellata.

Aggiungete i frutti di bosco.

Versate il resto dell'impasto.

Cuocete la torta in forno a 180°C per circa 45 minuti.

Tagliatela a quadratini e gustatevela con una tazza di tè!

