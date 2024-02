Mi è sembrato di vedele un… mammut!

Russia Beyond

A Salekhard, capoluogo del circondario autonomo Jamalo-Nenets, si è accolti all’ingresso della città da un mammut di nome Mitja. L’enorme scultura è apparsa nel 2004 per commemorare i mammut, i cui scheletri si trovano numerosi in tutta la Siberia.

LEGGI ANCHE: La Siberia è la “patria dei mammut”, ma davvero potrebbero essercene ancora di viventi?

Gli abitanti di Salekhard hanno ormai la tradizione di vestire il loro beniamino. Durante il Mondiale di calcio che si è tenuto in Russia nel 2018, Mitja aveva una sciarpa da tifoso. Nell’anno del Covid, il 2020, Mitja indossava una mascherina. E in inverno, non si separa mai dal suo costume da Babbo Natale…

LEGGI ANCHE: Come si vive nell’unica città al mondo che sorge a cavallo del Circolo polare artico?

