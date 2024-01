Il filobus più a nord del mondo? A Murmansk, in Russia!

Russia Beyond

È la città in assoluto più popolosa sopra il Circolo polare artico, e questo mezzo di trasporto è molto amato dai residenti

Murmansk è la città più grande del mondo situata oltre il Circolo polare artico. Ci vivono quasi 270 mila persone! Ed è qui che circola il filobus più a nord del pianeta! In città ci sono ben quattro linee e questo tipo di trasporto è molto popolare tra i residenti.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

LEGGI ANCHE: Murmansk, viaggio ai confini del mondo

Il sistema di filobus fu lanciato nel 1962, quando la città si stava sviluppando e crescendo attivamente. Oggi il filobus collega diverse parti di Murmansk: la lunghezza totale delle linee è di 75 km.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In totale, il parco filobus di Murmansk conta più di cento veicoli. I nuovi filobus sono dipinti con i colori dell’aurora boreale, dotati di prese per la ricarica dei telefoni e di una scaletta per i passeggeri con mobilità ridotta.

LEGGI ANCHE: Dieci splendidi graffiti sulle facciate delle case di Murmansk (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale