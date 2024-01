Sapevi che in Russia c’è un fiume che sfocia in due oceani?

Si tratta di un caso di “biforcazione fluviale” e il nome di questo corso d’acqua nella locale lingua evenki già la dice lunga: si traduce come “pantaloni”, e in effetti la sua forma ricorda le due gambe di un paio di calzoni

Sembra strano, vero? Gli oceani, di solito, sono lontani l’uno dall’altro. Eppure, sulla Terra ci sono alcuni luoghi in cui “si toccano”.

Vicino a uno di questi scorre il fiume Delkjú, che nasce sui pendii del monte Berill, nel Territorio di Khabarovsk, e il cui letto si divide poi in due corsi d’acqua (qui la geolocalizzazione del punto della biforcazione). Uno, il Delkjú-Okhotskaja, confluisce poi nel fiume Okhota, che sbocca nell’Oceano Pacifico, mentre l’altro, il Delkju-Kujdusunskaja sfocia nel Mar Glaciale Artico, che, nonostante il nome di “mare” diffuso nella tradizione geografica italiana, è in realtà, secondo l’Organizzazione Idrografica Internazionale, massima autorità internazionale in ambito idrografico, l’Oceano Artico (definizione utilizzata anche in russo, dove si parla di “Severnij Ledovitij Okean”; letteralmente “Oceano Glaciale Settentrionale”).

Il raro fenomeno del fiume Delkju-Okhotsk si chiama “biforcazione fluviale”. Nel mondo esistono pochissimi fiumi di questo tipo. Il più celebre è il fiume Orinoco, nel sud del Venezuela, con la biforcazione Orinoco-Casiquiare e le due foci ad oltre mille chilometri di distanza!

A proposito, già il toponimo Delkju ne svela la particolare conformazione: nella lingua evenki questa parola significa “calzoni”, “pantaloni”. Il fiume, infatti, ricorda le due gambe di un paio di pantaloni.



LEGGI ANCHE: Perché la Russia ritiene che l’Artide le spetti di diritto?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale