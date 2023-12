I sette cavalieri “a guardia” di Mosca

Russia Beyond

Secondo una leggenda metropolitana, tutte le vie che portano alla capitale russa sono controllate dai “guardiani” della città: sette cavalieri medievali sugli edifici nel centro della metropoli, collocati in corrispondenza dei quattro punti cardinali

1 / Guardiano del Nord – Casa Shugaeva

Julia Ivanko/mos.ru

Statua di un cavaliere sull’edificio sulla Sadovo-Samotechnaja, 2, che nel passato apparteneva ad Anna Shugaeva. L’edificio in stile Art Nouveau scandinavo fu costruito nel 1913-1914 dall’architetto Vasilij Volokitin come casa per affitto (palazzo i cui appartamenti erano destinati all’affitto).

Julia Ivanko/mos.ru

2 / Guardiano dell’Est – Casa Epshtein

Igor Ivanko/Moskva Agency

Casa in affitto sul Gusjatnikov pereulok, 11, di cui fu proprietario Maksim Osipovich Epshtein. L’edificio in stile neogotico fu costruito dall’architetto Valentin Dubovskij. Il cavaliere di questa casa è il più “medievale” tra tutti i cavalieri di Mosca. La figura è collocata all’altezza del primo piano, per cui si vedono bene tutti i particolari.

Igor Ivanko/Moskva Agency

3 / Guardiano del Sud – Casa Dement

Anton Kardashov/Moskva Agency

Edificio sulla Bolshaja Poljanka, 54, anch’esso costruito come casa per affitto dall’architetto Valentin Dubovskij per il mercante Jacob Dement. Inizialmente, i cavalieri erano due, ma oggi ne rimane soltanto uno.

Anton Kardashov/Moskva Agency

4-5 / Guardiani dell’Ovest – Casa Reck

Sigwald (CC BY-SA)

La casa in affitto del banchiere Jacob Reck sulla Prechistenka, 13, costruita nel 1911 su progetto di Gustav Helrich, vanta ben due cavalieri medievali.

Sigwald (CC BY-SA)

6-7 / Guardiani dell’Ovest – Casa Filatova

Olga-lisenkova (CC BY-SA)

I cavalieri più noti di Mosca si trovano sull’Arbat, 35, nell’edificio della casa in affitto di Anna Filatova, costruito nel 1913-1914 su progetto di Valentin Dubovskij.

Olga-lisenkova (CC BY-SA)





