Marte sugli Altaj: panorami extraterrestri nella Siberia meridionale

Questo luogo insolito, in cui sembra di essere su Marte, si trova nella valle del fiume Kyzylchin, a circa nove km dal villaggio di Chagan-Uzun, dove si può arrivare seguendo i segnali stradali in direzione “Marte” (“Марс”).

Legion Media Legion Media

La valle del fiume offre un bizzarro gioco di colori, creato dall’alto contenuto di metalli nelle rocce. Il lilla si deve al manganese, il rosso al ferro e il giallo al cromo. Le rocce contengono anche pirite e calcedonio, con componenti di titanio e di stagno.

I colori cambiano in funzione di come la luce cade sulle rocce. Il paesaggio più bello può essere ammirato al mattino.

Il panorama della valle è variegato: ci sono dei canyon, dei pilastri, delle zone pianeggianti.

SeregaSibTravel/Getty Images SeregaSibTravel/Getty Images

Il fiume è alimentato da un ghiacciaio. Poiché il ghiaccio si scioglie soltanto con il caldo del sole, di notte il fiume non scorre. Milioni di anni fa qui c’era un mare e anche oggi, passeggiando su “Marte”, si possono trovare dei frammenti di rocce con conchiglie e antiche alghe. Al primo monte della valle si può arrivare con un veicolo fuoristrada. Per vedere le altre bellezze del luogo tocca proseguire a piedi. È un luogo abbastanza remoto, in cui arrivano principalmente i clienti, non molto numerosi, dei rifugi turistici locali.

Legion Media Legion Media

