La Disneyland russa sorta nella periferia industriale degli Urali

1 Immaginate una piccola città industriale lontana da Mosca, immersa nella campagna profonda degli Urali. Forse potrà sembrarvi deprimente, no? Un businessman locale ha deciso di mettere fine ai soliti stereotipi costruendo una vera e propria Disneyland, con tanto di nave pirata, scivoli d’acqua, castello gigante e personaggi delle fiabe ispirati ai libri per bambini. Il parco dei divertimenti Sonkina Laguna (La laguna di Sonja) è diventato uno dei luoghi più famosi della regione e adesso attira adulti e bambini da ogni parte degli Urali.

Questo parco si trova nella periferia di Satka (circa 180 km da Cheljabinsk). La città è stata fondata nella metà del XVIII secolo intorno a un impianto siderurgico e oggi è un centro di produzione di prodotti di magnesia. Con una popolazione di 40.000 abitanti, non è di certo la “monocittà” più grande della Russia: ed è proprio per questo che sorprende trovare uno parco dei divertimenti come questo!

Il parco dei divertimenti è stato costruito dall'imprenditore locale Jurij Kitov e porta il nome di sua nipote, Sonja. Il design del progetto è stato ideato da lui stesso... e nel giro di poco tempo a Satka sono arrivati i turisti.

“Non ho mai visto niente di simile negli Urali - ha scritto un visitatore -. Sono stato piacevolmente sorpreso dalla favolosa atmosfera. Evidentemente è stato fatto con il cuore! Vorrei ringraziare gli ideatori di questo progetto così bello: un modo per deliziare non solo i bambini, ma anche gli adulti”.

A Sonkina Laguna c’è anche un isolotto, chiamato “La valle dell’aquila”, dove è stata costruita una fortezza medievale, che può essere raggiunta in traghetto.

Nel parco ci sono anche una spiaggia con giochi acquatici, un’area barbecue (come abbiamo raccontato qui, i russi sono dei grandi amanti degli spiedini cucinati all’aria aperta) e un ristorante con una terrazza panoramica.

Ma non è finita qui: ci sono anche un castello di pietra, una fontana illuminata, padiglioni, un mulino a vento, un molo dei pirati, un ponte sospeso e una chiesa di legno.

Naturalmente, troverete anche una gran varietà di giostre per bambini e adulti, come la replica di un sottomarino che vi farà provare le emozioni degli abissi marini.

Sull’isola “La valle dell’aquila” ci sono molti animali che girano liberamente: galline, conigli, capre e maialini. Ai turisti è concesso dar loro da mangiare e accarezzarli.

Nel frattempo, gli adulti possono godersi una banja russa galleggiante, un barbecue e i tramonti degli Urali. Si può inoltre pernottare lì, prenotando una camera nel castello. Tutti i dettagli e le riproduzioni storiche delle stanze sono studiati nei minimi dettagli.

LEGGI ANCHE: Perché l’Unione Sovietica non ha costruito la sua Disneyland?

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale