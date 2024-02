Rasputin partecipava alle orge?

Russia Beyond

Russia Beyond (Karl Bulla / Dominio pubblico)

Negli anni Dieci del Novecento, Grigorij Rasputin, persona vicinissima ai Romanov, era sorvegliato dalla polizia, che alla fine riuscì a scoprire delle cose interessanti.

Si seppe che Rasputin partecipava a delle orge notturne con donne di facili costumi e artiste di bassa lega. In diversi casi alle orge partecipavano anche donne che andavano da Rasputin per chiedere aiuto allo “starets”, considerato un’autorità religiosa. “Quanto alla sua vicinanza alle dame dell’alta società, la sorveglianza e le indagini non hanno confermato assolutamente niente”, si leggeva nel referto della polizia.

Karl Bulla / Dominio pubblico Karl Bulla / Dominio pubblico

Ciò nonostante, alcune delle dame della corte confessarono di aver avuto rapporti sessuali con Rasputin. Tutte però, smentirono categoricamente che le orge fossero organizzate direttamente a Corte.

Nicola II era al corrente delle indagini, ma le considerava un’ingerenza inammissibile nella vita privata del religioso. L’imperatrice si rifiutò invece sempre di credere alle voci sulle orge dello “starets”: per lei Rasputin era un santo.



LEGGI ANCHE: Le cinque leggende più diffuse su Grigorij Rasputin, il “monaco” dei Romanov. Cosa c’è di vero?

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale