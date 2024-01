Il medico sovietico che si operò da solo di appendicectomia

Il chirurgo Leonid Rogozov ebbe un attacco di appendicite nel momento e nel luogo più inopportuno: durante una missione in una base scientifica dell’Urss in Antartide…

Il digiuno, il freddo, il riposo non gli davano alcun sollievo. D’altra parte, lasciare la stazione scientifica in Antartide era impossibile e non c’era nessun altro medico che potesse aiutarlo. Il tempo stringeva e le sue condizioni si aggravavano: Leonid Rogozov decise di operarsi da solo.

LEGGI ANCHE: Quante basi scientifiche ha la Russia in Antartide? Scopriamole tutte

Iniziò l’intervento la sera del 30 aprile 1961. L’ingegnere meccanico Teplinskij era ai suoi piedi e reggeva uno specchio, mentre il meteorologo Artemjev gli passava gli strumenti. Erano tutti molto spaventati.

Jurij Vereschagin Jurij Vereschagin

Dalle memorie di Rogozov: “Anch’io ero spaventato. Poi però ho preso la siringa e mi son fatto la prima iniezione di procaina. Non so come, ma sono ‘entrato in regime operatorio’ e da quel momento non mi accorgevo più di nulla.”

L’operazione durò quasi due ore, nel corso delle quali il chirurgo si aiutava guardando lo specchio o semplicemente tastandosi con le dita. Più volte dovette fermarsi per riprendersi dai mancamenti e dalla debolezza incalzante. Sfiorò anche l’arresto cardiaco, ma alla fine andò tutto per il meglio.

V.Fedoseyev/TASS V.Fedoseyev/TASS

La notizia di questa singolare auto-operazione fece il giro dell’Unione Sovietica e sugellò la fama del chirurgo. Per un po’ Rogozov fu una vera celebrità, secondo solo a Gagarin!



PER SAPERNE DI PIÙ: Come un medico sovietico si auto operò di appendicite all’Antartide

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale