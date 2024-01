Sapevi che il figlio di Mao Zedong combatté nell’Armata Rossa contro i tedeschi?

Si trovava in Unione Sovietica per motivi di studio e non poté restare con le mani in mano di fronte all’aggressione nazista

Negli anni Trenta, Mao Anying, figlio del leader comunista cinese Mao Zedong (Mao Tse-tung), studiò in Urss, così come i figli di altri esponenti del movimento comunista internazionale.

Dopo l’inizio della guerra contro la Germania nazista, manifestò l’ardente desiderio di recarsi al fronte, tanto che mandò persino una lettera a Stalin in cui scriveva: “Non posso vedere come i nazisti tedeschi stanno calpestando il Vostro paese. Voglio vendicare i milioni di cittadini sovietici uccisi”.

Yang Kaihui e sua sorella Mao Anqin e Mao Anying Dominio pubblico Dominio pubblico

Tuttavia, Anying non era un militare di professione, non aveva alcun addestramento; pertanto, fu mandato al fronte soltanto nel 1944, dopo aver imparato bene la lingua russa e ricevuto l’opportuna formazione militare a Mosca. In qualità di vicecomandante con funzioni politiche di compagnia corazzata, Mao Anying combatté contro i nazisti in Polonia e Germania. Nel 1945 partecipò alle operazioni militari contro i giapponesi.

Mao Anying e Mao Zedong Legion Media Legion Media

Mao Anying ritornò in Cina nel 1946, in piena Guerra civile. Morì all’inizio della Guerra di Corea, alla quale partecipò nel 1950 in un corpo di volontari cinesi.



