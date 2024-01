Il primo dirottamento riuscito di un aereo passeggeri in Urss

Avvenne nell’ottobre del 1970 e costò la vita a una assistente di volo diciannovenne. Il velivolo fu fatto atterrare in Turchia e, grazie all’intervento americano, i due dirottatori ebbero una pena lievissima e una nuova vita in California

Il 15 ottobre 1970, come di consueto, un Antonov An-24B era in volo da Sukhumi a Batumi, nella Repubblica Socialista Sovietica Georgiana. A bordo del volo Aeroflot 244 c’erano 46 passeggeri. Dieci minuti dopo il decollo, un uomo seduto in prima fila chiamò l’assistente di volo, le fece vedere una pistola e le intimò di riferire al pilota di volare in Turchia.

Il dirottatore era il quarantacinquenne lituano Pranas Brazinskas, già processato per un furto ai danni dello Stato. Insieme al figlio Algirdas, di 15 anni, voleva fuggire dal Paese. All’epoca, i passeggeri non venivano ancora controllati minuziosamente, pertanto i due non ebbero problemi a salire sull’aereo armati.

L'Antonov An-24B all'aeroporto di Trebisonda AP AP

L’assistente di volo, Nadezhda Kurchenko, ignorò l’ordine dei dirottatori e tentò di sbarrare la strada alla cabina di pilotaggio urlando. La ragazza, diciannovenne, fu uccisa sul posto.

I Brazinskas cominciarono a sparare all’impazzata, ferendo il comandante dell’equipaggio, il navigatore e l’ingegnere di bordo, e un passeggero.

Pranas Brazinskas Foto d'archivio Foto d'archivio

L’aereo atterrò a Trebisonda, dove i terroristi furono arrestati dalla polizia turca. I turchi consegnarono all’Urss il velivolo, i passeggeri, i feriti e il corpo della ragazza uccisa, ma processarono i dirottatori in Turchia. Gli Usa si pronunciarono contro l’estradizione dei Brazinskas.

Il padre fu condannato ad otto anni di reclusione e amnistiato solo quattro anni dopo. Il figlio a soli due anni, in quanto ancora minorenne. Dopo la liberazione, i due si trasferirono negli Stati Uniti, dove ottennero l’asilo politico.

Algidras Brazinskas Foto d'archivio Foto d'archivio

Con il passar degli anni, il padre cominciò a soffrire di paranoia: in ogni persona vedeva un agente dei servizi segreti. Litigava spesso con il figlio.

Il 10 febbraio 2002, durante uno dei litigi, il figlio fracassò la testa del padre con un manubrio. Algirdas Brazinskas fu condannato a 16 anni per omicidio volontario.



