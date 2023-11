L’avventuriero russo che nel Settecento ingannò i parigini

Avete mai sentito parlare del Principato di Golcondia? No? Beh, è perché non esiste! Eppure, il giovane Ivan Trevogin per un po’ fece la bella vita a Parigi fingendosi principe di questa terra immaginaria…

Durante la sua breve vita (morì a 29 anni) il giovane Ivan Trevogin riuscì a imbarcarsi nelle avventure più incredibili. In questo fu assistito anche dalla sua perfetta conoscenza della lingua francese. Più volte smascherato come impostore, dovette fuggire prima da Pietroburgo ad Amsterdam e poi in Francia.

Giunto a Parigi, Trevogin andò direttamente all’ambasciata russa, dove dichiarò di essere riuscito a fuggire miracolosamente dalla prigionia turca e di voler tornare in patria. I diplomatici gli procurarono alloggio, cibo e vestiti, in attesa di un’occasione che gli consentisse di raggiungere la Russia.

Irina Baranova Irina Baranova

In realtà, l’eventualità di un rientro in Russia gli faceva paura. Ecco perché il giovane si risolse a un’altra impostura, dichiarandosi principe ereditario del regno di Golcondia, giunto a Parigi per reclutare sostenitori. Per un po’ di tempo gli credettero, fino a che non lo colsero in flagrante a rubare dell’argenteria. Recluso nel carcere della Bastiglia, Trevogin inventò la lingua della Golcondia e scrisse una “costituzione” del suo inesistente regno.

Dalla Bastiglia, Trevogin fu portato a Pietroburgo, dove l’imperatrice Caterina II decise di non essere troppo severa con lui e di perdonargli gli errori di gioventù. Ciò nonostante, lo esiliò in Siberia. Nei giorni dell’esilio, Ivan Trevogin si sarebbe dedicato, fino alla fine della sua pur breve vita, all’insegnamento del francese e alla scrittura.

