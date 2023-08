Le due capitali dell’Orda d’Oro si trovano entrambe in Russia

Saraj Batu è l’attuale paese di Selitrennoe, Regione di Astrakhan

La città di Saraj-Batu, nel distretto Kharabalinskij della Regione di Astrakhan. Gli edifici sono stati ricostruiti come set per il film “Orda” Viktoria Strizhova (CC BY-SA 4.0) Viktoria Strizhova (CC BY-SA 4.0)

La città, fondata nel 1250 da Batu Khan, all’inizio del XIV secolo si estendeva per 10-15 chilometri e occupava un’area di 36 km²; enorme per l’epoca. Era divisa in distretti popolati da diversi gruppi etnici. Qui vivevano russi, kipchaki, circassi, bulgari del Volga, bizantini: più di 70 mila persone in totale. Il centro, con case in mattoni cotti e altre in mattoni di fango occupava circa 10 km². Gli interni del palazzo del Khan erano rivestiti di piastrelle dorate e dipinti con poesie in persiano.

Il periodo di massimo splendore di Saraj Batu (“Vecchia Saraj”) durò poco più di mezzo secolo: il Khan dell’Orda d’oro chiamato Uzbek (governò nel 1313-1341) fece trasferire la capitale più in alto lungo il fiume Akhtuba, a Nuova Saraj. La città vecchia andò rapidamente in decadenza. E gli edifici “storici” che ora si trovano nel villaggio di Selítrennoe (1.500 abitanti circa), vicino ad Astrakhan, sono in realtà le scenografie che sono state erette nel 2012 per le riprese del film “L’orda” del regista Andrej Proshkin. Ora sono strutture turistiche del parco storico Saraj-Batu.

Nuova Saraj (Saraj-al-Jedid, Saraj Berke) è l’attuale paese di Tsarev, Regione di Volgograd

La nuova capitale potrebbe essere stata fondata da Khan Berke già negli anni Sessanta del Duecento, ma questa è solo un’ipotesi. Anche la localizzazione della città non è stata individuata con esattezza. Ora l’opinione prevalente è che si trovasse nei pressi dell’attuale villaggio di Tsarév (circa 1.500 abitanti), nella regione di Volgograd. Nel 1361 nell’Orda d’oro iniziò la “Velikaja Zamjatnja”; la lotta per il trono. La città passò di mano in mano e nel 1395 fu distrutta dalle truppe di Tamerlano nel corso della sua guerra contro Khan Tokhtamysh. Ora sul posto della città c’è solo una targa commemorativa.

Tsarev, distretto Leninskij della Regione di Volgograd. Rovine di Saraj Berke (Nuova Saraj). Targa commemorativa DNikon (CC BY-SA 4.0) DNikon (CC BY-SA 4.0)

Forno per la cottura dei mattoni. Parte della capitale dell’Orda d’Oro era edificata in mattoni cotti e parte in mattoni di fango Oksana harab (CC BY-SA 3.0) Oksana harab (CC BY-SA 3.0)

Selitrennoe Gorodishche (antico insediamento di Selitrennoe), rovine della capitale dell’Orda d’Oro del XIV-XV secolo, situate vicino al villaggio di Selitrennoe, distretto di Kharabalinsk, Regione di Astrakhan Oksana harab (CC BY-SA 3.0) Oksana harab (CC BY-SA 3.0)

