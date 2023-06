I volti dell’Impero russo negli scatti di uno scozzese dell’Ottocento (FOTO)

Russia Beyond

Il nonno e il padre di William Carrick (1827-1878) erano strettamente legati alla Russia: entrambi erano commercianti di legname e frequentatori di San Pietroburgo. William era nato a Edimburgo, ma la famiglia si trasferì in Russia quando era ancora un ragazzino, e lui vi visse per il resto dei suoi giorni, con brevi periodi a Roma e a Edimburgo.

Diplomatosi all’Accademia delle Arti di San Pietroburgo, dove studiò architettura e pittura, durante un viaggio in Scozia incontrò un tecnico fotografico e si innamorò della fotografia. Nel 1859 Carrick aprì uno dei primi studi fotografici di San Pietroburgo. Fotografò la vita dell’allora capitale russa, ma fu famoso soprattutto per le sue spedizioni etnografiche, in cui raccolse ritratti di vari gruppi etnici che vivevano nell’Impero russo.

Date un’occhiata all’incredibile serie dei “Volti russi” di Carrick, dove la storia sembra viva.

Un vecchio

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un ambulante

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un cameriere

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un postino

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un cocchiere

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un contadino al samovar

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un mattonaio

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un cosacco del Caucaso

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Donne e un uomo con un carro

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Una vecchia (dalla serie “Clero russo”)

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un taglialegna

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un impegnato statale

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un merciaio

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un suonatore di balalajka

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico

Un contadino mentre mangia

William Carrick/Dominio pubblico William Carrick/Dominio pubblico



