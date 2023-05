Evento di Tunguska, cosa cadde dal cielo nelle foreste della Siberia nel 1908?

Il 30 giugno 1908 qualcosa proveniente dallo Spazio “esplose” nel cuore della taiga siberiana, causando danni per chilometri e chilometri. Non sappiamo ancora cosa fosse, ma una nuova intrigante ipotesi è ora considerata la migliore spiegazione scientifica

Ad oggi, nessuna delle tante ipotesi sull’origine dell’”Evento di Tunguska” è stata ampiamente accettata dal mondo scientifico.

Certo, ci sono anche tentativi più azzardati rispetto a quelli scientifici di spiegare ciò che accadde sul fiume Podkammenaja Tunguska quel fatidico giorno. Secondo gli indigeni Evenk, fu l’inizio della fine del mondo, poiché il potente dio Agdy scese sulla Terra per punire gli uomini senza legge. Nel periodo sovietico, alcuni scrittori fantasiosi ipotizzarono lo schianto di un’astronave aliena. Mentre in un’ottica più scientifica, alcuni studiosi ipotizzarono che potesse trattarsi di un’esplosione di antimateria, o forse di una cometa di ghiaccio, o addirittura di un mini buco nero.

L’oggetto non ha lasciato tracce

Nel 2008 è emerso un resoconto inedito dell’evento, pubblicato da Andrej Olkhovatov, un PhD che ha condotto ricerche sull’evento di Tunguska. Tuttavia, questo resoconto, registrato dall’etnografo sovietico Sevjan Vajnstein nel 1948, non fa che ripetere i precedenti.

Un abitante del luogo, di nome Ilja Tyganov, che aveva 19 anni all’epoca dell’evento, ha ricordato che una o due notti prima dell’evento il cielo era luminoso come all’alba. Tyganov ha detto che non si trattava dell’aurora boreale, che aveva visto molte volte in precedenza, perché l’aurora boreale è appena visibile con il sole estivo.

La taiga siberiana nella zona di impatto del meteorite di Tunguska, foto del 2008 a cento anni esatti dall’evento catastrofico Vitalij Bezrukih/Sputnik Vitalij Bezrukih/Sputnik

“Improvvisamente c’era luce in tutto il cielo”, ricordò Ilja Tyganov, che non riuscì a chiudere occhio in quella notte luminosa. Non era l’unico: anche altri abitanti del luogo non dormirono e i cani abbaiarono e ulularono tutto il tempo. Al mattino, Tyganov vide con orrore che nel cielo alla sua sinistra volava qualcosa che sembrava un “secondo sole” lungo le rive del fiume Podkamennaja Tunguska. Ma era molto più luminoso del sole vero.

Allo stesso tempo, si udiva un forte rombo, più forte di qualsiasi temporale. Ben presto, una colonna di fuoco brillante salì al cielo senza fumo e ci fu un’esplosione assordante, come non si era mai sentita né prima né dopo. La terra tremò, si levò un forte vento feroce. In tutta la taiga, alti alberi furono strappati dal terreno insieme alle loro radici. Poi tutto si placò, ma per una o due notti successive ci fu ancora molta luce e i cani continuarono ad abbaiare e a ululare quasi ininterrottamente.

Le Paludi di Tunguska, dove si sospetta sia caduto il meteorite. Foto dalla rivista sovietica “Vokrug sveta”, 1931 Dominio pubblico Dominio pubblico

Il problema principale dell’indagine sull’evento di Tunguska è che non sono mai stati trovati pezzi di ciò che colpì la Terra o che la sorvolò il 30 giugno 1908.

Si è trattato di un fly-by?

I risultati dell’ultima pubblicazione scientifica russa sono stati pubblicati nel febbraio 2020 nel Regno Unito dal prestigioso “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. L’articolo sostiene che “l’evento di Tunguska è stato causato da un asteroide ferrosa che ha attraversato l’atmosfera terrestre e ha proseguito verso un’orbita quasi-solare”. Questa è oggi considerata l’unica teoria plausibile che spiega sufficientemente il fatto che l’“oggetto di Tunguska” non abbia lasciato resti sulla superficie terrestre.

Gli effetti disastrosi dell’Evento di Tunguska, che distrusse milioni di alberi in un’area di svariati chilometri quadrati Sputnik Sputnik

L’ipotesi prevalente in epoca sovietica era che l’oggetto di Tunguska fosse una cometa di ghiaccio. Tuttavia, il calore generato dall’attrito dell’oggetto contro l’atmosfera terrestre avrebbe completamente fuso il corpo ghiacciato al momento dell’avvicinamento. Anche una meteora di pietra si sarebbe sbriciolata a causa dell’aumento della pressione quando l’aria terrestre penetra in un corpo volante attraverso le microfratture. Solo le meteore di ferro sono abbastanza stabili da mantenere la loro integrità fisica, sostengono i ricercatori.

La capanna di L.A. Kulik, il primo ricercatore del sito del possibile schianto del meteorite di Tunguska. Territorio di Krasnojarsk. Foto del 1º settembre 1989 Vladimir Medvedev/TASS Vladimir Medvedev/TASS

Pertanto, l’ipotesi più probabile è che l’oggetto di Tunguska fosse un corpo di ferro di circa 100-200 metri di diametro, che ha volato per 3.000 chilometri attraverso l’atmosfera. Con queste caratteristiche, la sua velocità avrebbe dovuto essere di 7 m/s e l’altitudine di volo di circa 11 chilometri.

Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Questo modello spiega diverse caratteristiche del fenomeno di Tunguska. L’assenza di un cratere da impatto è dovuta al fatto che la meteora semplicemente non è caduta sulla Terra. L’assenza di detriti di ferro si spiega anche con la sua alta velocità, perché l’oggetto si muoveva troppo velocemente e sarebbe stato troppo caldo per perdere sostanza. I ricercatori hanno affermato che l’eventuale perdita di massa potrebbe essere stata causata dalla sublimazione di singoli atomi di ferro, che sulla Terra avranno l’aspetto di ossidi ordinari. Pertanto, è impossibile isolarli dal suolo.

Pur essendo molto plausibile, questa nuova teoria attende ancora un riconoscimento e una critica scientifica più ampi.



