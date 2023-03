“Russian Bill”, il fuorilegge del Far West che sosteneva di provenire da una nobile famiglia russa

William Tattenbaum, o “Russian Bill”, come era soprannominato dai membri della sua banda, diceva di essere un ussaro fuggito dall’Impero Russo, ma fu linciato nel New Mexico come un banale ladro di bestiame

Questa storia inizia come un tipico film western: una piccola città al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, con abitanti pacifici terrorizzati da una banda spietata… Ma c’è un personaggio insolito, che sembrerebbe del tutto fuori posto in questa ambientazione. Eppure, è proprio lui il protagonista…

La banda Clanton di Tombstone

Nel 1873, un cowboy di nome Newman Haynes “Old Man” Clanton arrivò nel territorio dell’Arizona, insieme ai suoi figli. Si stabilì nella città di Tombstone, dove si unì ad altri cowboy e creò un ranch. Inizialmente impegnati nel trasporto di merci e nell’allevamento, i “Cowboys”, come divenne nota la banda di Clanton, fecero presto delle attività illegali la loro principale occupazione.

Tombstone, Arizona, Allen Street, 1882 Dominio pubblico Dominio pubblico

Uno dei banditi più spietati della banda era William Brocius, più noto come Curly Bill Brocius. All’interno della banda, Curly Bill aveva la reputazione di essere il tiratore più letale. “Era in grado di colpire conigli in corsa, di spegnere le fiamme delle candele senza rompere le candele o i supporti delle lanterne e di sparare a un quarto di dollaro tenuto tra le dita da un volontario”, ha scritto Billy Breakenridge a proposito di Curly Bill.

Curly Bill Brocius, uno dei fuorilegge più spietati della banda dei “Cowboys” Dominio pubblico Dominio pubblico

Insieme a un pessimo carattere, il suo talento per il tiro con la pistola significava guai per le persone che avevano la sfortuna di incrociarlo. Per ridere, Curly Bill usò gli spari per far ballare un predicatore durante un sermone e, in un’occasione, costrinse alcuni messicani a spogliarsi e a ballare nudi. Soprattutto, Curly Bill uccise delle persone sempre riuscendo a farla franca.

Curly Bill provocava terrore a chiunque gli capitasse di incrociare. Tuttavia, se c’era una persona in grado di placare il suo cattivo carattere e di tenerlo sotto controllo, era un collega fuorilegge dall’aspetto molto esotico nell’ambientazione western della frontiera americana.

Bill il russo

Un fuorilegge di nome William Tattenbaum si guadagnò il diritto di far parte della banda. Tuttavia, non lo fece grazie alla sua magistrale abilità nel tiro o al suo carattere malvagio. Al contrario, l’uomo si guadagnò la fama di dandy elegante.

Si dice che Tattenbaum avesse capelli biondi e ricci e baffi sempre ben curati. Si vestiva con estrema eleganza e cura dei dettagli.

Inoltre, Tattenbaum raccontava una storia molto insolita sulle sue origini. Il dandy sosteneva di essere un nobile russo e un ussaro della cavalleria dello zar. Per questo motivo, i compagni fuorilegge lo soprannominarono “Bill il russo”.

Un’immagine di William Tattenbaum, più noto come “Russian Bill”. Nato nel 1853, fu linciato il 9 novembre 1881. Poco si sa della sua vita, e di cosa sia realtà e cosa leggenda circa le sue “origini nobili russe” Dominio pubblico Dominio pubblico

Si sa poco del personaggio di “Russian Bill” e dei suoi retroscena. Un articolo del “New York Times” pubblicato il 23 settembre 1883 sembra essere l’unica fonte di informazioni su questa singolare personalità.

“Il suo aspetto avrebbe attirato l’attenzione ovunque, ma vestito con l’elegante abito da cowboy era particolarmente evidente. I suoi lineamenti ben definiti, i baffi lunghi e spioventi e i capelli biondi e riccioluti, che gli scendevano sulle spalle, facevano di Russian Bill un oggetto di particolare curiosità per chi lo incontrava”, scrive l’autore dell’articolo del New York Times, che afferma di aver incontrato di persona Russian Bill.

Con il resto della banda, Russian Bill si dedicava all’attività di ladro di bestiame nelle città degli Stati Uniti e portava gli animali oltre il confine in Messico, dove i fuorilegge li vendevano. Sebbene Russian Bill sostenesse di aver ucciso delle persone, non ci sono testimonianze scritte di suoi contemporanei che confermino di aver assistito ad altri crimini commessi dall’uomo, a parte il furto di bestiame.

Si dice comunque che avesse altri talenti. “Russian Bill era un uomo di buona istruzione; parlava correntemente quattro lingue e si dilettava ogni volta che si presentava l’occasione di discutere di letteratura, scienza o arte. Del suo passato non si sa nulla, se non che veniva dalla Russia e, poiché sarebbe stata un’offesa fare domande su un argomento così delicato, nessuno ha cercato di scoprire perché un uomo con tali capacità mentali si sia unito a una banda di fuorilegge”, si legge nell’articolo del New York Times.

Il fuorilegge sosteneva di essere erede di una nobile famiglia russa. Se ciò fosse vero, parlare numerose lingue non sarebbe stata un’abilità improbabile, dato che la nobiltà russa tradizionalmente riceveva un’istruzione decente e parlava diverse lingue, in particolare il francese, fin dall’infanzia.

Tuttavia, altre sue affermazioni sembrano impossibili da verificare. Ad esempio, è noto che Russian Bill dicesse di aver prestato servizio nella cavalleria dello zar come ussaro e di essere fuggito dal Paese perché stava per affrontare la corte marziale per aver colpito un ufficiale superiore. Sebbene questa affermazione non possa essere né smentita né confermata, l’incidente descritto potrebbe essere teoricamente accaduto, poiché gli ussari erano noti per il loro carattere irascibile e le loro azioni impulsive, nonché per gli eccessi alcolici.

Una “dannata seccatura” a Shakespeare

Russian Bill incontrò la sua fine nella città di Shakespeare, nel New Messico.

Edifici abbandonati di Shakespeare, New Mexico. L‘intera cittadina è fantasma e si trova oggi sul terreno privato di un ranch, ma di tanto in tanto è aperta ai turisti Legion Media Legion Media

Bill fece amicizia con un altro fuorilegge di nome Sandy King, un ladro di bestiame e borseggiatore che si era stabilito a Shakespeare, nel Nuovo Messico, disturbando la pace della piccola città e guadagnandosi rapidamente la reputazione di bullo del paese. Seguendo le orme dell’amico, Russian Bill arrivò a Shakespeare.

Il 9 novembre 1881, dopo che Sandy King fu arrestato e portato in prigione per aver sparato al dito indice di un negoziante nella foga di una discussione, Russian Bill non perse tempo a cercare di liberare il suo amico, ma andò invece a rubare dei cavalli in città. Apparentemente privo di abilità nel furto, fu immediatamente colto in flagrante e riunito al suo amico dietro le sbarre.

Un comitato di vigilanza – persone private che si occupavano dell’applicazione delle leggi – processò rapidamente Russian Bill e lo condannò all’impiccagione. Il suo amico Sandy King fu definito “una dannata seccatura” e condannato anch’egli all’impiccagione.

Il vecchio edificio abbandonato dello Stratford Hotel sulla Avon Street della cittadina fantasma di Shakespeare, New Mexico. In questo albergo furono impiccati “Russian Bill” Tattenbaum e Sandy King Legion Media Legion Media

I boia trascinarono i due fuorilegge in un’aula di tribunale improvvisata, allestita nella sala da pranzo del locale Stratford Hotel, gettarono delle corde sulle travi del soffitto, misero loro dei cappi al collo e li tirarono su fino alla morte.

Shakespeare, New Mexico, interno di una casa abbandonata nella cittadina fantasma Legion Media Legion Media

È così che finì la storia di Russian Bill, uno strano fuorilegge che sosteneva di essere arrivato nel selvaggio West dalla lontana Russia.

L’autore dell’articolo del New York Times (intitolato: “The Story of Russian Bill – How the Shakespeare Citizens Got Rid of a Bad Gang”) aggiunge un singolare post scriptum:

“Poco tempo fa, lo sceriffo della contea di Grant, nel New Mexico, ha ricevuto una lettera dal console americano di San Pietroburgo, in cui si diceva che la contessa Telfrin era molto ansiosa di sapere dove si trovasse suo figlio, che era stato bandito per motivi politici dalla Russia, ma che possedeva grandi proprietà. Alla lettera era allegata una fotografia di Russian Bill. Al conte è stata inviata la notizia che si era suicidato a Shakespeare due anni prima e la madre è stata tenuta all’oscuro dei fatti reali”.

Tuttavia, è difficile dire se questa notizia sia vera. Innanzitutto, il nome Telfrin non è di origine russa. Inoltre, una contessa con questo nome appare solo in relazione alla storia di Russian Bill.

