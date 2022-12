Gli esilaranti annunci matrimoniali russi del XIX secolo

Tradizionalmente è sempre stato più facile trovare un partner nelle piccole città e nei villaggi, dove tutti si conoscono. Molto più difficile era per quei russi che, nella seconda metà del XIX secolo, iniziarono a trasferirsi in massa nelle grandi città, a loro sconosciute, con conoscenze e amicizie ancora tutte da fare.

Per questo motivo, a scopo di incontro, in quasi tutte le grandi città iniziarono ad apparire speciali giornali “matrimoniali”. L’uscita di questi giornali non fu interrotta nemmeno dalla Prima Guerra Mondiale! Le inserzioni erano costose (il prezzo veniva conteggiato per carattere): bisognava sborsare da 1 a 3 rubli (quando una stanza in un appartamento economico costava 5 rubli al mese, e con un rublo si potevano comprare 15 bottiglie di latte). A quei tempi le foto erano raramente disponibili. Pertanto, gli annunci dovevano essere brevi e, allo stesso tempo, attirare immediatamente l’attenzione. Ecco perché a volte sono così paradossali!

Sono povero e brutto. Cerco esattamente il contrario. Donna, fatti viva! Obiettivo: matrimonio.

Rispettabile signore di 40 anni, con buon reddito fisso, farebbe conoscenza con una dama bella in carne, anche se anziana. Obiettivo: vita coniugale.

Ho trent’anni, capelli castani, altezza media, un reddito annuo di 20.000 rubli e vorrei incontrare una donna molto bella con la quale andare per teatri, fare un giro fuori città nella notte gelida e poi riscaldarsi con un buon bicchiere di vino. Dopo un serio studio reciproco, non mi dispiacerebbe sposarmi e offrire alla mia prescelta tutti i piaceri della vita.

Bella, 24 anni, intelligente, bruna, molto chic, capace di colpire tanto a Mosca quanto a Parigi per la sua bellezza e l’abbigliamento ricercato, cerca incontri avendo come obiettivo il matrimonio, con un milionario anziano. Si richiede serietà.

Con un aspetto non certo da Quasimodo, giovane donna in visita in città, annoiata e senza conoscenze qui, cerca un signore anziano, intelligente e allegro. In caso di attrazione e simpatia reciproci sono aperta al matrimonio. Amo andare a teatro e ai concerti. Calcoli finanziari reciproci sono assolutamente da escludere.

Poeta folle, anarchico mistico che cammina sopra gli abissi, chiama da lontano chi osi camminare con lui mano nella mano attraverso la vita e conoscere tutto. La proposta è seria.

Lancio il mio guanto di sfida solo alle vedove. Belloccio del Sud, studente di ingegneria, vuole fare conoscenza con voi. L’obiettivo è il matrimonio.

Desidero sposarmi. Sono una brunetta, di altezza superiore alla media, snella, non sovrappeso, ho 25 anni, sono ben istruita, si dice molto bella, ma povera, senza dote. Sono stanca di sentirmi sola in Siberia, voglio sposarmi in Russia o nel Caucaso con un signore che non beva e che sia benestante e possa aiutarmi economicamente. Sarò una moglie amorevole e devota. Amo la famiglia e la casa. Se siete in cerca di avventura o curiosi, si prega di non disturbare. Agli abitanti di Tomsk non rispondo. Scrivete a Tomsk, fermoposta.

Non posseggo niente. Mi rimangono solo il buon animo, la probità e il titolo di conte. Giovane, 30 anni, con istruzione superiore, voglio sposare una persona benestante e apprezzare il suo sostegno.

Uomini! Chi di voi ha una natura non corrotta? Fatevi avanti! Andrete bene se rispondete a questi requisiti: non siete molto giovani, siete belli, ben istruiti, di buon cuore e avete soldi per i miei bisogni di ragazza di 22 anni, bionda, dicono carina, allegra, solare, di natura schietta. Vi chiedo di scrivere di voi stessi in modo dettagliato, preferibilmente allegando foto. Segretezza garantita.

Perché mentire? Bevo, fumo, gioco a carte, ma tutto con moderazione. Guadagno circa 2.000 rubli all’anno nel servizio pubblico. Sono alto, ho capelli castani. Voglio incontrare una moglie fedele, una bella amica per la vita. L’obiettivo è il matrimonio.

Sono letteralmente affamato. Non ho letteralmente nulla da mangiare e il mio bisogno mi ha portato a pensare a un matrimonio vantaggioso. Sento una fame perenne, ho un desiderio continuo di mangiare. Oh, che fatica! Per chiunque sia disposto ad aiutarmi, sono pronto a essere uno schiavo per tutta la vita. Sono molto bello, ma terribilmente povero ed esausto. Se ci piacciamo, allora possiamo stringere le catene di Imeneo [ossia: sposarci; ndr].

Avermi come marito è un dono del Signore. La giovinezza e la bellezza sono dalla mia parte. Ho bisogno di fondi per almeno 100 mila rubli, in cambio dei quali creerò una bella situazione matrimoniale. Giovane donna o vedova, non fa differenza, purché non manchi di gusto.

Con una monarchica pura, bella sotto ogni aspetto, e ricca, desidera sposarsi un nobile dai capelli scuri, di mezza età e di media statura, celibe, con un patrimonio di 400.000 rubli, meritevole, con una buona posizione, discreto, abile amministratore, alla mano, buono, allegro, che non beve e non fuma. È auspicabile che la fidanzata abbia le stesse qualità.

Giovane insegnante georgiano, molto bello e intelligente, alto, sano e forte, musicista (specialità violino), desidera sposare una persona ricca che gli permetta di completare la sua formazione musicale. L’età è indifferente. Astenersi perditempo.

Si dice che io sia un giovane interessante. Per smentire queste voci, vorrei invitare chiunque sia disposto a verificarlo e a scrivermi. L’obiettivo è il matrimonio e la confutazione. Il mio indirizzo è: Casella postale del Dubbioso.



LEGGI ANCHE: Le sconvolgenti frasi delle ragazze russe su Tinder che vi lasceranno a bocca aperta

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale