Tutto quello che c’è da sapere su Vladimir Lenin

Cosa bisogna sapere di Vladimir Lenin?

Vladimir Lenin (all’anagrafe Vladimir Uljanov, 1870-1924) è stato il leader del partito bolscevico che si rivelò essere la principale forza trainante della Rivoluzione d'ottobre del 1917. Questa rivoluzione può essere paragonata solo alla Rivoluzione francese del 1789 in termini di impatto sulla storia nazionale e mondiale. La rivolta russa portò alla creazione di un nuovo e grande Stato, l'URSS, di cui Vladimir Lenin fu il primo leader (e a detta di molti, il più rispettato). Sia in Russia che all’estero esistono centinaia di monumenti dedicati a Lenin e quasi ogni città russa ha una strada a lui intitolata.

Dove è nato Lenin?

La famiglia Uljanov. In piedi (da sinistra a destra): Olga (8 anni), Aleksandr (13), Anna (15). Seduti (da sinistra a destra): Marija Aleksandrovna (44 anni) con la figlia Maria (1 anno), Dmitrij (5), Ilja Nikolaevich (48), Vladimir (9) Dominio pubblico Dominio pubblico

Lenin nacque in una nobile famiglia di Simbirsk (oggi Uljanovsk, dal nome della famiglia Uljanov). Suo padre Ilja era un funzionario del sistema educativo locale. Vladimir aveva due fratelli e due sorelle.

Perché divenne un rivoluzionario?

Ritratto di Vladimir Lenin a 3 anni, di Ivan Parkhomenko Dominio pubblico Dominio pubblico

Gli storici ritengono che a scatenare lo spirito rivoluzionario di Lenin sia stata l’esecuzione del fratello maggiore Alessandro, nel 1887, accusato di aver pianificato l'assassinio dello zar Alessandro III. Ma le idee rivoluzionarie potrebbero aver preso piede nella famiglia Uljanov già da prima: anche la sorella maggiore di Lenin, Anna Uljanova, era una rivoluzionaria. Nel 1886 fu arrestata per la prima volta per aver partecipato a una manifestazione.

Vladimir Lenin nel 1891 Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1887, quando si iscrisse all'Università di Kazan, Lenin fu arrestato per attività rivoluzionaria e, dopo essere stato espulso dall'università, iniziò a leggere con passione la letteratura di stampo comunista.

Una volta entrato all'università, Lenin fu quasi subito espulso per aver preso parte a uno sciopero studentesco. Questo momento segnò l'inizio dei suoi problemi con la legge. Anche se gli fu permesso di sostenere gli esami alla Facoltà di Legge dell'Università Statale di San Pietroburgo e di diventare avvocato, continuò la sua attività rivoluzionaria. Nel 1895, Lenin creò l'Unione di lotta per l'emancipazione della classe operaia, un gruppo marxista; successivamente fu arrestato ed esiliato in Siberia per tre anni.

Come è nato il suo pseudonimo?

Vladimir Uljanov aveva più di 100 soprannomi, che usava per firmare i suoi articoli e proclami; ma quello che rimase più impresso fu “Nikolaj Lenin”, uno pseudonimo che usò per la prima volta nel 1901. Secondo una teoria, il nome sarebbe stato ispirato dal fiume siberiano Lena. Un'altra ipotesi sostiene invece che esistesse davvero un uomo di nome Nikolaj Lenin, dietro al quale Lenin avrebbe celato la sua vera identità.

Dopo l'ascesa al potere di Vladimir Uljanov, i documenti ufficiali del partito e dello Stato cominciarono a essere firmati come “V. I. Uljanov (Lenin)”.

Come è arrivato al potere?

Vladimir Lenin tiene un discorso a San Pietroburgo Dominio pubblico Dominio pubblico

Vladimir Lenin era il leader del Partito bolscevico, un'ala radicale del Partito operaio socialdemocratico russo di orientamento marxista. Nel 1912, Lenin e i suoi compagni si separarono dai socialdemocratici russi e, nella primavera del 1917, divennero un partito politico separato.

A quel punto, l'Impero russo non esisteva più (Nicola II aveva appena abdicato al trono). Dopo il suo ritorno dalla Svizzera, Lenin dichiarò nelle cosiddette “Tesi di aprile” che la Russia stava semplicemente “passando dalla prima fase della rivoluzione alla sua seconda fase, che deve concentrare il potere nelle mani del proletariato e dei contadini più poveri”.

Sotto la guida di Lenin, i bolscevichi diedero vita alla Rivoluzione d'ottobre del 1917, che li portò al potere.

Qual era la posizione effettiva di Lenin nel governo dell'URSS?

Lenin e un gruppo di comandanti dell'Armata Rossa sulla Piazza Rossa di Mosca, 25 maggio 1919 Dominio pubblico Dominio pubblico

Dopo la nascita della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (RSFSR) al posto dell'Impero russo, Lenin divenne il capo di governo: Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo (“Sovnarkom”). Formalmente, Lenin non era l'unico leader dello Stato, ma era a capo del Sovnarkom, da dove impartiva ordini ai suoi ministri, i Commissari del Popolo. Dopo la nascita dell'URSS nel 1922, Lenin divenne quindi il capo del governo dell'URSS.

In questa posizione, Vladimir Lenin iniziò il cosiddetto Terrore Rosso, una politica che mirava a eliminare qualsiasi dissenso politico o minaccia al potere bolscevico. Ciò fu fatto liquidando fisicamente i “nemici di classe”, ovvero la borghesia, i ricchi mercanti, i nobili e così via. Lenin ordinò esecuzioni, costruì campi di concentramento e privò alcuni gruppi e persone dei loro diritti. Fu durante il Terrore Rosso che Nicola II e la sua famiglia furono assassinati. Come molti storici ritengono, ciò avvenne su ordine diretto e non registrato di Lenin.

Lenin fu anche il leader indiscusso dei bolscevichi (poi Partito Comunista dell'Unione Sovietica), che alla fine arrivò a governare l'intera URSS attraverso il suo consiglio supremo, il Politburo.

Che tipo di personalità aveva Lenin?

Vladimir Lenin, 1920 Sputnik Sputnik

Molti di coloro che hanno conosciuto Lenin concordano sul fatto che avesse una personalità eccezionalmente forte. Negli anni dell'infanzia dimostrò una notevole capacità di apprendimento e fu uno studente da 10 e lode in tutte le materie. Tuttavia, dimostrò anche un carattere violento e autoritario.

Lenin era di statura moderata (164 cm), di corporatura robusta e atletica. Amava la pesca e la caccia e, durante l'esilio in Svizzera, andava spesso in bicicletta. Come ricorda il diplomatico e giornalista britannico Bruce Lockhart, “a parte la fronte alta e gli occhi leggermente mongoloidi, non c'era nulla di eccezionale nel suo aspetto. Il suo abito era sempre largo e la sua cravatta era quasi sempre annodata in modo poco accurato. Gli piaceva stare con la testa all'indietro e i pollici comodamente infilati nel giromanica del gilet. Con l'eccezione delle gelate più forti, portava sempre in testa un berretto da lavoro”.

Da adulto, Lenin aveva una memoria affascinante: poteva memorizzare intere pagine in pochi minuti. Per tutta la vita fu anche un grande appassionato di scacchi.

Arthur Ransome, un giornalista inglese molto vicino ai bolscevichi, scrisse che Lenin lo colpì “per il suo amore per la vita. Non riuscivo a pensare a una persona di pari livello con lo stesso temperamento gioioso. Quest'uomo basso, calvo e rugoso, che ondeggia sulla sedia da una parte all'altra, ridendo di questa o quella battuta, è pronto in qualsiasi momento a dare consigli seri a chiunque lo interrompa per fare una domanda”. La storica britannica Helen Rappaport ha scritto che “Lenin era un cinico opportunista: cambiava le tattiche del suo partito a seconda delle circostanze e dei vantaggi politici. Forse questo era un suo straordinario talento di tattico. Era spietato e crudele, usava spudoratamente le persone per i suoi scopi”.

Come è morto?

Vladimir Lenin a Gorkij nel 1923, affetto da una malattia cerebrale Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Durante il periodo in cui fu capo dello Stato, fu al centro di almeno due attentati, uno pianificato dai suoi avversari e l'altro nell’ambito di un'imboscata criminale.

La sua salute peggiorò drasticamente nella primavera del 1922, quando gli fu diagnosticata l'aterosclerosi cerebrale. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1924 all'età di 53 anni, il suo cervello fu studiato a fondo, ma non fornì alcun indizio sulla causa esatta della morte del leader.

Vladimir Lenin nella bara, gennaio 1924 Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

