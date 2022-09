La storia dell’emigrazione francese in Russia

Russia Beyond (Foto: Mary Evans Picture Library/Global Look Press; The Royal Collection; Legion Media)

La Rivoluzione francese del 1789 fu una benedizione per alcuni francesi e una maledizione per altri. Più il volano del terrore girava, più la gente fuggiva dal Paese in cerca di sicurezza. Fuori dal Paese i ricchi aristocratici, i loro fedeli servitori, la nobiltà impoverita, il clero e persino alcuni rivoluzionari, che fino a prima venivano salutati come potenti dalla folla, fuggivano dalla ghigliottina.

In totale, tra le 100.000 e le 150.000 persone lasciarono la Francia durante gli eventi rivoluzionari dell'ultimo decennio del XVIII secolo. La maggior parte di loro (25 mila) si stabilì in Gran Bretagna; al secondo posto tra le mete più prese d’assalto ci fu la Russia, dove trovarono rifugio, in forma temporanea o permanente, circa 15 mila francesi. Quale accoglienza fu loro riservata?

Un caloroso benvenuto

All'inizio il remoto, freddo e sconosciuto Impero russo sembrò spaventare gli emigranti francesi. Col tempo, tuttavia, i fuggitivi cominciarono a rendersi conto dei vantaggi della vita nell'Europa orientale.

L'entrata di Caterina II Alexandre Benois Alexandre Benois

Innanzitutto, la Russia era lontana dai campi di battaglia delle guerre rivoluzionarie. Gli emigranti, se non volevano essere coinvolti nei combattimenti, potevano vivere nel vasto Paese in tutta tranquillità (almeno fino al 1812).

I Paesi confinanti con la Francia, soprattutto i principati tedeschi più piccoli, nutrivano una certa preoccupazione per la reazione che avrebbero potuto scatenare nella potente Repubblica se avessero accolto i suoi odiati nemici. A volte creavano condizioni di vita estremamente difficili per i loro ospiti, cercando di liberarsene il più rapidamente possibile. La Russia, invece, era totalmente indifferente alla minaccia francese.

Nel regno dell'imperatrice Caterina II, gli oppositori della rivoluzione furono accolti calorosamente. “A tutti i francesi che incontro, predico l'unità su un unico principio: la fedeltà assoluta al re e alla monarchia”, disse la sovrana russa.

Cambiamenti e privilegi

Armand Emmanuel de Vignerot du Plessis, duca di Richelieu The Royal Collection The Royal Collection

Certamente erano i membri dell'alta aristocrazia francese a sentirsi più a loro agio in Russia, dove potevano sperare di occupare senza problemi posizioni elevate nel servizio civile.

Così, un discendente del famoso cardinale Richelieu, Armand-Emmanuel de Vignerot du Plessis de Richelieu, divenne sindaco di Odessa e governò anche la regione di Novorossija, sulla costa settentrionale del Mar Nero. Guillaume-Emmanuel Guignard Comte de Saint-Pri scelse la carriera nell'esercito russo e, salito al grado di tenente generale, morì nel 1814 vicino a Reims in una battaglia contro i suoi ex compatrioti.

Ad alcuni aristocratici francesi furono concessi vari privilegi. L'archeologo e diplomatico conte Auguste de Choisel-Guffier ottenne subito una cospicua pensione al suo arrivo in Russia nel 1793 e gli fu promessa la carica di presidente dell'Accademia delle Scienze, che non ricevette solo per via dell’improvvisa morte di Caterina la Grande. Tuttavia, Paolo I, che le succedette al trono, elevò nuovamente il francese, nominandolo presidente dell'Accademia Imperiale delle Arti e proprietario di vaste proprietà in Lituania.

L'emigrante più importante

Luigi XVIII DeAgostini/Getty Images DeAgostini/Getty Images

Il più onorevole emigrante francese che si stabilì in Russia fu il conte Louis-Stanislas-Xavier, proclamato re Luigi XVIII di Francia nel 1795. Perseguitato dall'odiata Repubblica borbonica, il re senza regno fu costretto a vagare per l'Europa finché Paolo I non gli concesse asilo nel 1798.

L'imperatore mise a disposizione di Luigi un palazzo a Mitava (l'attuale Jelgava, in Lettonia) e gli diede anche un centinaio di soldati del famoso corpo reale di Luigi Giuseppe di Borbone, principe di Conde, composto da cinquemila uomini, che all'epoca trovava rifugio e sostegno anche in Russia, come sua guardia personale.

La vita tranquilla del re francese nella sua "piccola Versailles" finì nel 1800, quando Paolo I, disilluso dai suoi alleati inglesi e austriaci, cambiò bruscamente il vettore della sua politica estera e cercò un riavvicinamento alla Francia napoleonica. Il 19 gennaio 1801, Luigi ricevette dall'Imperatore l'ordine di lasciare immediatamente il Paese.

Alessandro I di Russia, Luigi XVIII di Francia, Francesco I d'Austria e Federico Guglielmo III di Prussia, 1815, incisione a colori De Agostini Picture Library/Getty Images De Agostini Picture Library/Getty Images

Il re bandito tornò in Russia solo nel 1804, su invito del nuovo imperatore Alessandro I, che aveva nuovamente avviato il Paese sulla strada della lotta contro il “mostro della Corsica”. Nel 1807, la quarta coalizione antifrancese crollò e Alessandro e Napoleone conclusero la pace a Tilsit (l'attuale Sovetsk nell'oblast' di Kaliningrad).

“Il successivo riavvicinamento tra i due antichi nemici spinse un rattristato Luigi XVIII a ritirarsi dalla Russia; questa volta, però, non con la forza, ma del tutto volontariamente”, scrisse Ambroise-Policarpe de La Rochefoucauld, uno stretto collaboratore del monarca.

La nuova vita in Russia

Certamente non tutti i francesi emigrati in Russia alla fine del XVIII secolo provenivano da antiche famiglie aristocratiche. La stragrande maggioranza di coloro che trovarono rifugio nell'Impero non aveva né ricchezze, né legami, né patroni altolocati.

L'assunzione di una governante Museo Regionale di Belle Arti di Tjumen Museo Regionale di Belle Arti di Tjumen

I nobili francesi che non riuscivano a trovare lavoro in Europa si trasferirono in Russia, dove furono costretti a lavorare come medici, bibliotecari, artigiani o ballerini. Una buona opzione era quella di diventare governante in qualche famiglia. Nella società russa dell'epoca si scherzava sul fatto che ora, anche nell'entroterra più remoto, qualsiasi povero proprietario terriero poteva facilmente farsi nominare marchese.

Dopo la sconfitta di Napoleone e la restaurazione della monarchia borbonica sul trono francese nel 1814, la maggior parte degli emigrati francesi tornò in patria. Ci fu però chi scelse di rimanere per sempre nel suo amato Paese. I loro discendenti servirono fedelmente l'Impero russo fino al suo crollo, nel 1917.

