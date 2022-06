Straordinari scatti realizzati con 5 macchine fotografiche d'epoca sovietica

Sebbene alcune di queste macchine fotografiche siano molto economiche, sono in grado di realizzare scatti meravigliosi, come questi

1 / Zenit-E

Mikhail Vasilyev/Unsplash Mikhail Vasilyev/Unsplash

È probabilmente la più celebre fotocamera sovietica mai realizzata. Si tratta di una fotocamera SLR a pellicola da 35 mm dotata di un obiettivo da 35 mm rimovibile. Il modello più popolare di questa serie è la Zenit-E, prodotta tra il 1965 e il 1986 in oltre 3 milioni di unità.

Leanne Surfleet (CC BY-NC-ND 2.0) Leanne Surfleet (CC BY-NC-ND 2.0)

Leanne Surfleet (CC BY-NC-ND 2.0) Leanne Surfleet (CC BY-NC-ND 2.0)

Leanne Surfleet (CC BY-NC-ND 2.0) Leanne Surfleet (CC BY-NC-ND 2.0)

La fotocamera è estremamente robusta, il che la rende molto durevole. È una buona opzione da prendere in considerazione se siete appassionati di fotocamere Leica d'epoca ma non potete permettervela, poiché questa fotocamera sovietica è estremamente economica (in Russia la potete trovare a meno di 10 dollari).

2 / Zenit Horizon

BillC BillC

Horizon è un progetto molto particolare del marchio Zenit: si tratta di una fotocamera panoramica con obiettivo meccanico oscillante. La fotocamera utilizza un obiettivo incorporato in un tamburo rotante per creare immagini grandangolari con un rapporto di 2,4:1 su pellicola da 35 mm.

Chris Lovelock Chris Lovelock

Quando si scatta la foto, il tamburo ruota da un lato all'altro permettendo alla luce di colpire la pellicola gradualmente da un lato all'altro, a differenza delle normali fotocamere con otturatore in cui la luce illumina la pellicola tutta in una volta.

Djayawarman Alamprabu Djayawarman Alamprabu

Consente inoltre di creare più inquadrature all'interno di una singola immagine: una tecnica molto insolita utilizzata con successo da alcuni fotografi.

J. Sanchez (CC BY-NC-ND 2.0) J. Sanchez (CC BY-NC-ND 2.0)

“Circa 180 gradi di ciò che è davanti a voi finiranno nell'inquadratura - spiega un utente di YouTube a proposito della sua Zenit Horizon -. Sembra di avere un carro armato in mano. Dal punto di vista meccanico, è stata pensata davvero bene. È davvero facile da usare”.

3 / Zorki 4K

Alan Head (CC BY-NC 2.0) Alan Head (CC BY-NC 2.0)

Ispirata alla Leica II, questa macchina fotografica sovietica fu introdotta nel 1956 e divenne una delle prime fotocamere sovietiche a essere esportata in Occidente in grandi quantità.

Yan Tyazhlov (CC BY-ND 2.0) Yan Tyazhlov (CC BY-ND 2.0)

La velocità dell'otturatore della Zorki varia da un secondo a 1/1000 di secondo. Il suo mirino è apprezzato per l'utilizzo di un ingrandimento di 1x che consente al fotografo di tenere entrambi gli occhi aperti durante lo scatto.

Yan Tyazhlov (CC BY-ND 2.0) Yan Tyazhlov (CC BY-ND 2.0)

Yan Tyazhlov (CC BY-ND 2.0) Yan Tyazhlov (CC BY-ND 2.0)

Tuttavia, la meccanica della fotocamera è stata segnalata come rigida, il che rende l'utilizzo della fotocamera un'esperienza scoraggiante per i fotografi alle prime armi. Un utente ha avvertito: “Se ci giocate, molto probabilmente si romperà. Dovrete leggere il manuale [prima]”.

4 / FED-2

zaurky (CC BY-NC-ND 2.0) zaurky (CC BY-NC-ND 2.0)

Anche questa fotocamera assomiglia in parte alla Leica II. Introdotta nel 1955, è rimasta in produzione fino al 1970.

405 Mi16 (CC BY-NC-ND 2.0) 405 Mi16 (CC BY-NC-ND 2.0)

Terry E. Christian (CC BY-NC-ND 2.0) Terry E. Christian (CC BY-NC-ND 2.0)

Marcus Ekner (CC BY-ND 2.0) Marcus Ekner (CC BY-ND 2.0)

Il tempo di posa di questa fotocamera è limitato a 1/25, 1/50, 1/100, 1/250 e 1/500. Questa potrebbe sembrare una limitazione ma, allo stesso tempo, rende la gestione della fotocamera più semplice.

5 / Chaika II

Denis Bourez (CC BY 2.0) Denis Bourez (CC BY 2.0)

Prodotta tra il 1967 e il 1974, questa fotocamera è considerata robusta e altamente affidabile. Si tratta di una fotocamera half-frame, il che significa che il suo sensore è ritagliato. Questo fattore si traduce in dimensioni più compatte della fotocamera e in una risoluzione inferiore rispetto al full frame. Tuttavia, è ancora perfettamente adatta all'uso quotidiano, soprattutto per la fotografia di viaggio e di strada.

Alberto Cabello (CC BY 2.0) Alberto Cabello (CC BY 2.0)

Alberto Cabello (CC BY 2.0) Alberto Cabello (CC BY 2.0)

Alberto Cabello (CC BY 2.0) Alberto Cabello (CC BY 2.0)

