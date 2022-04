Qual è l’origine dei nomi degli aerei russi più famosi come il MiG e il Tu?

Russia Beyond (Aleksandr Vilf / Sputnik; Lev Polikashin / Sputnik; Ministero russo della Difesa / Sputnik)

Gli aerei da combattimento e intercettazione di questa famiglia sono famosi in tutto il mondo e hanno giocato un ruolo importante nella Guerra fredda. Nella lista c’è anche il MiG-29, uno dei migliori aerei mai prodotti dall'Unione Sovietica.

I MiG sono apparsi anche in vari film come “Top Gun” (1984) e “Firefox” (1982), a testimonianza dell'influenza globale del marchio.

Andrej Tupolev (a sinistra) e Artem Mikojan, 1968 Lev Polikashin/ Sputnik Lev Polikashin/ Sputnik

Il nome di questo aereo deriva dal nome dai due ingegneri che dirigevano l’omonimo ufficio di progettazione sovietico: Artem Mikojan e Mikhail Gurevich. I due prodigi della progettazione aeronautica si erano conosciuti nel Polikarpov Design Bureau di Mosca e hanno lavorato insieme per fondare un ufficio di progettazione proprio, chiamato "Mikoyan-Gurevich". Nel 1942, l'ufficio fu ribattezzato “MiG”, un nome che da lì a poco sarebbe diventato famoso in tutto il mondo.

Dopo la morte di Mikhail Gurevich, nel 1976, l'ufficio fu rinominato Mikojan. Tuttavia, la denominazione comunemente usata per gli aerei da guerra prodotti dal bureau rimase “MiG”.

2 / Su

Da sinistra, Su-24, Su-30SM e Su-34 Vitalij Timkiv / Sputnik Vitalij Timkiv / Sputnik

Gli aerei Su sono leggendari quanto i MiG e costituiscono la parte del leone dell'aviazione russa. Molti paesi in tutto il mondo - dalla Cina all’India - hanno flotte di aerei Su come parte delle loro forze aeree.

Buona parte delle prime esibizioni acrobatiche sono state eseguite con dei Su: le manovre estreme richiedono infatti un aereo estremamente agile, stabile e reattivo. E a tal proposito il Su-27 si è dimostrato perfetto.

Pavel Sukhoj, 1964 David Sholomovich / Sputnik David Sholomovich / Sputnik

Proprio come il MiG, anche gli aerei Su hanno preso il nome dal capo progettista dell'ufficio dove sono stati prodotti: Pavel Sukhoj. Nato nel 1895 nell'Impero russo, Sukhoj fu uno dei primi pionieri dell'aeronautica a livello mondiale. Ma la strada di Sukhoj verso il successo fu spinosa: la Prima guerra mondiale, la rivoluzione russa e, successivamente, la Guerra civile minacciarono il suo sogno d'infanzia di diventare ingegnere aeronautico. Fortunatamente, Sukhoj riuscì a farsi affiancare da un altro rinomato ingegnere aeronautico sovietico, Andrej Tupolev, che collaborò con Sukhoj fino alla fondazione del “Sukhoi Design Bureau”.

3 / Tu

Il bombardiere strategico portamissili Tu-95MS Ministero russo della Difesa / Sputnik Ministero russo della Difesa / Sputnik

I bombardieri e gli aerei di linea Tu ebbero un ruolo importante nella Seconda guerra mondiale e divennero la spina dorsale dell'aviazione sovietica a lungo raggio durante la Guerra fredda. Anche questi aerei presero il nome dal loro creatore, Andrej Tupolev.

Tupolev aveva studiato aeronautica sotto la guida di Nikolaj Zhukovsky, padre fondatore della moderna aeronautica e idrodinamica. Passato da studente a figura di spicco dell'Istituto Centrale di Aeroidrodinamica di Mosca, Tupolev non fu tuttavia immune alle purghe staliniane: il progettista fu arrestato nel 1937 con accuse inventate, ma fu in grado di evitare l'esecuzione, a differenza di molti dei suoi ex-colleghi.

Il progettista di aerei Andrej Tupolev nel suo ufficio. Mosca, 1957 Mark Redkin / TASS Mark Redkin / TASS

Tupolev portò avanti il suo lavoro in esilio, lavorando in un laboratorio segreto di ricerca e sviluppo che operava all'interno del sistema sovietico dei Gulag. Quando la Germania nazista invase l'URSS, Tupolev fu rilasciato per fornire macchine da combattimento all'Armata Rossa. Quello stesso anno, nel 1941, fece il suo primo volo un bombardiere bimotore da prima linea, chiamato Tu-2. Successivamente, questo aereo ebbe un ruolo chiave nell'assicurare la vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale. Quando il mondo conobbe la Guerra fredda, i bombardieri a lungo raggio progettati da Tupolev divennero una firma delle forze aeree sovietice.

4 / Yak

Gli aerei Jak-52 della squadra acrobatica "First Flight" eseguono un volo dimostrativo Aleksandr Vilf / Sputnik Aleksandr Vilf / Sputnik

Anche loro battezzati con il nome del loro progettista, gli aerei Yakovlev - o “Yak” - contribuirono alla vittoria sulla Germania nazista. Durante la Seconda guerra mondiale, quasi due terzi di tutti i caccia sovietici erano aerei Yakovlev.

Il progettista aereo russo Aleksandr Yakovlev costruì il suo primo aliante all'età di 18 anni e, tre anni dopo, presentò il suo primo aereo, l'AIR-1.

Da allora, il talentuoso progettista aeronautico iniziò a costruire rapidamente la sua carriera e, quando scoppiò la Seconda guerra mondiale, divenne vice commissario del popolo (equivalente sovietico del vice ministro) dell'industria aeronautica in URSS.

Aleksandr Jakovlev Valentin Cheredintsev / TASS Valentin Cheredintsev / TASS

Dopo aver lavorato come funzionario per sei anni, Yakovlev chiese a Joseph Stalin di poter lasciare il prestigioso incarico, in modo da potersi concentrare sulla progettazione di aeroplani. Anche se Yakovlev, probabilmente, temeva che Stalin avrebbe interpretato la sua richiesta come una defezione, il dittatore acconsentì.

Il giorno dopo aver parlato con Stalin, a Yakovlev fu conferito il grado di colonnello generale, e fu rimosso dal Ministero. Successivamente, diresse un ufficio di progettazione - che portava il suo stesso nome - fino al 1984 dove produsse oltre 200 tipi di aerei.

5 / Il

IL-114LL Vitalij Kuzmin Vitalij Kuzmin

Durante la Seconda guerra mondiale, l'aereo da attacco Il-2 divenne uno dei simboli della potenza dell'esercito sovietico. Quando la sua produzione raggiunse più di 36.000 unità, l'Il-2 divenne l'aereo militare più prodotto nella storia. Secondo Stalin, l'Il-2 era “essenziale per l'Armata Rossa come l'aria e il pane”.

La mente dietro l'iconico aereo da guerra fu Sergej Iljushin. Ultimo di 11 figli nati in una povera famiglia contadina, Iljushin fu costretto a lasciare la casa dei genitori in cerca di lavoro quando aveva solo 15 anni. Fece alcuni lavoretti curiosi, come lo scavatore di fossati nei cantieri e il pulitore di grondaie.

Il primo incontro di Iljushin con l'aviazione avvenne quando aveva 15 anni e lavorava come guardiano in un ippodromo dove, nell'autunno del 1910, si svolse il Festival delle Mongolfiere di tutta la Russia.

Sergej Iljushin N. Nilov / Sputnik N. Nilov / Sputnik

Arruolatosi nell'esercito quattro anni dopo, Iljushin ebbe l'opportunità di offrirsi volontario come membro dell'equipaggio di terra nella neonata Sezione Aviazione e si qualificò come pilota nel 1917.

Dopo aver lasciato il servizio militare e aver conseguito una laurea in ingegneria, nel 1926, Iljushin rafforzò rapidamente la sua posizione diventanto uno dei più talentuosi progettisti di aviazione dell'URSS. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Iljushin continuò a progettare alcuni aerei commerciali - come l'Il-18 e l'Il-62 - che furono ampiamente utilizzati dall'Aeroflot in tutta l'Unione Sovietica.

