Sei autobus di fabbricazione straniera in voga in URSS

1 / Ikarus 60 (Ungheria)

Fortepan (CC BY-SA 3.0) Fortepan (CC BY-SA 3.0)

Questo fu il primo autobus di fabbricazione straniera in Unione Sovietica. L’importazione di autobus prodotti in Ungheria serviva per ridurre la carenza di mezzi nelle città sovietiche, all’epoca in rapida crescita. Il primo lotto del modello Ikarus 60 arrivò in URSS nel 1956. Era progettato per 60 passeggeri, anche se aveva solo 20 posti a sedere (il resto doveva viaggiare in piedi). Il modello aveva un motore diesel a 6 cilindri da 8 litri e 125 CV.

2 / Ikarus 280 (Ungheria)

Oleg Buldakov/TASS Oleg Buldakov/TASS

Anche se fu l'Ikarus 60 il primo autobus di fabbricazione straniera a circolare sulle strade sovietiche, fu l'Ikarus 280 a guadagnarsi veramente il cuore e la mente dei pendolari sovietici. Questo modello, in produzione dal 1973, era soprannominato “fisarmonica” e “salsiccia”. Si rivelò una salvezza per le città sovietiche in crescita, visto che poteva trasportare grandi gruppi di persone, fino a un centinaio alla volta.

3 / ÖAF 5DN-120 (Austria)

L'ungherese Ikarus era una marca di autobus d’importazione estremamente popolare in URSS, ma non era l'unica. Tra i modelli più popolari vi erano i bus turistici di fabbricazione austriaca ÖAF 5DN-120. Questo modello fu importato in Unione Sovietica in occasione del 6° Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti che si tenne a Mosca nel 1957.

4 / Chausson АР 521 (Francia)

Legion Media Legion Media

Sulle strade sovietiche apparvero anche modelli più esotici, e il Chausson АР 521 di produzione francese era proprio questo: esotico. Questo autobus era dotato di un motore diesel da 145 CV.

5 / Bussing D2U (Germania Ovest)

Legion Media Legion Media

Il modello Bussing D2U era ancora più esotico. La sua caratteristica principale era un doppio ponte dal design molto insolito, che il pubblico sovietico non aveva mai visto prima. Questo autobus a due piani era alimentato da un motore da 150 cavalli. Percorreva il Leninskij Prospekt a Mosca, una delle strade principali della città che portava all'aeroporto Vnukovo.

6 / TAM 260 А119 (Jugoslavia)

Artem Svetlov Artem Svetlov

Nel 1989, il Comitato statale per il turismo estero dell'URSS acquistò 450 autobus prodotti in Jugoslavia. Secondo alcuni resoconti, i TAM prodotti in Jugoslavia erano comodi come il leggendario Ikarus ungherese. Inoltre, il loro motore da 260 cavalli era incredibilmente potente rispetto a qualsiasi altro autobus straniero o nazionale usato in Unione Sovietica.

LEGGI ANCHE: I prototipi delle auto sovietiche che, se realizzati, avrebbero potuto cambiare il mondo dei motori

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale