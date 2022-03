Il “palazzo su ruote” dei Romanov: saliamo a bordo del treno di lusso della famiglia imperiale

L’ultimo zar amava il treno. E si concedeva lunghi viaggi da San Pietroburgo a Mosca, ma anche all'estero, in Crimea e in altre regioni del Paese. Ecco com’erano le sue carrozze

La famiglia imperiale Romanov è sempre stata la prima a testare le ferrovie. Già nel 1837, l'imperatore Nicola I fece un giro sulla prima ferrovia russa che collegava San Pietroburgo a Tsarskoe Selo. Da allora, la famiglia imperiale iniziò a concedersi numerosi viaggi su rotaie: aveva a disposizione un proprio vagone o addirittura diversi scompartimenti.

I Romanov viaggiavano spesso da San Pietroburgo a Mosca e ritorno, ma anche all'estero, in Crimea e in altre regioni del Paese. Negli anni ‘80 dell’Ottocento, il sistema ferroviario russo si estese in tutto l’Impero.

Nel 1888, il treno che trasportava Alessandro III e la sua famiglia soffrì un terribile incidente. Fortunatamente, i membri della famiglia imperiale rimasero illesi: si dice che l’imperatore avesse sorretto sulle proprie spalle il tettuccio del vagone, permettendo alla moglie e ai figli di uscire dal treno distrutto.

Alla fine del 1890, fu costruito un treno nuovo di zecca per la famiglia imperiale: era composto da 10 vagoni, tra cui una camera da letto per l'imperatore e l'imperatrice, una sala per i ricevimenti, un ufficio, una cucina, una sala da pranzo, la stanza dei bambini, le stanze per i membri della famiglia, i servi, i ferrovieri, il deposito bagagli e una sala di preghiera appositamente attrezzata.

L'imperatore Nicola II fu il primo e ultimo zar a utilizzare questo treno. Ecco alcune foto straordinarie di questo “palazzo su ruote”.

Il treno visto dall’esterno

Lo spazio tra i vagoni

Una dinamo per fornire l'illuminazione elettrica al treno

La principessa Anastasia sul treno

Tutti i salotti erano stati decorati secondo l'ultima moda con legno rosso, argento, pelle e i migliori materiali francesi

Gli interni di uno dei vagoni del treno

Il corridoio del vagone del treno con le camere della servitù

Le pareti e i mobili erano rivestiti in stile inglese con ornamenti floreali

L'ufficio e la camera da letto del capotreno

All’interno di un vagone

Le stanze dell’entourage della famiglia imperiale

Gli uffici dell’imperatore e dell’imperatrice

L’ufficio di Sua Maestà l’imperatore

L’ufficio dell’imperatrice

La sala dei ricevimenti

La stanza delle signore

La stanza delle granduchesse

Un’altra stanza delle granduchesse

Una terza stanza delle granduchesse

La stanza della principessa Olga, figlia dell’imperatore

La cucina

La sala da pranzo

La sala da pranzo dello zar con i generali

Un momento della cena

Il bagno

La toilette

La servitù sul treno dell'imperatore

I mobili per il “palazzo su ruote”

Un dettaglio della sala di ricevimento

Lo zar Nicola II con la moglie, l'imperatrice Aleksandra, e il loro figlio, il principe Aleksej, nel treno

Nicola II in viaggio verso il fronte della Prima guerra mondiale.

