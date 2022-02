Dieci oggetti quotidiani divenuti simbolo dell’Unione Sovietica

1 / Balsamo Gold Star

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Questo balsamo vietnamita si poteva trovare in ogni casa dell'Unione Sovietica. La gente lo comprava in farmacia e lo usava per curare tutto, dal mal di testa al raffreddore, dal naso che cola alle punture di zanzara. Coloro che sono cresciuti in URSS avrebbero riconosciuto il suo odore caratteristico a chilometri di distanza.

2 / Lampadario di vetro boemo

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Chi nell’URSS non ne aveva uno? I lampadari prodotti in Cecoslovacchia erano estremamente popolari tra la gente sovietica. Averne uno evidenziava lo status elevato del proprietario. A volte, i bambini “mettevano le mani” su alcune parti di questi lampadari: li smontavano e ci giocavano.

3 / Macchina da cucire

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Le macchine da cucire azionate manualmente con una maniglia o un pedale erano molto diffuse in URSS. La gente le usava per cucire vestiti, dato che era difficile trovare abiti nuovi e alla moda.

4 / Bigodini

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Quando i capelli ricci divennero di tendenza in URSS, milioni di donne sovietiche fecero scorta di questo articolo, ritenuto “essenziale”. I bigodini sovietici erano rigidi e a forma cilindrica.

5 / Borsa di corda

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Le borse di corda conosciute come “avoska” erano utilizzate per fare la spesa. Si trattava di un contenitore robusto, capace di portare fino a 70 kg di peso! Esistono diverse teorie sulla provenienza di queste borse. Tuttavia, ciò che si sa per certo è che le “avoska” sovietiche hanno poi lasciato il posto alle borse di plastica… prima di tornare di moda negli ultimi anni.

6 / Pollo giocattolo ad orologeria

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Milioni di bambini sovietici si sono divertiti con questo giocattolino! Il giocattolo era azionato da un meccanismo a orologeria nascosto nel corpo, che veniva attivato manualmente con una chiave. Quando veniva attivato, il pollo muoveva le zampe e si spostava velocemente.

7 / Bilancini a forma di anatra

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Queste bilance erano un articolo popolare nei negozi e nelle case sovietiche. Su un lato della bilancia veniva appoggiata la merce, mentre sull'altro lato venivano sistemati dei pesi, da 50 grammi a 2 kg. I venditori impostavano prima il peso desiderato e poi misuravano i loro prodotti, mettendoli a confronto con il peso. Non appena le anatre “si toccavano” il becco, la misurazione era considerata accurata.

8 / Videogioco Electronica IM 02

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Questo videogioco prendeva ispirazione da un popolare cartone animato sovietico chiamato “Nu! Pogodi!”. L'obiettivo del gioco era quello di raccogliere il maggior numero possibile di uova utilizzando quattro pulsanti direzionali.

9 / Lettore di musica e radio

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; monetnik.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; monetnik.ru)

Le persone in URSS amavano la musica: la ascoltavano alla radio o con i giradischi, disponibili di tutte le forme e colori. Uno di questi si chiamava “Junost-301” (traducibile come “Gioventù-301”). Tuttavia, spesso i sovietici facevano di tutto per trovare i vinili contrabbandati illegalmente dall'altra parte della cortina di ferro.

10 / Tappeto da parete

Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru) Russia Beyond (Foto: rawpixel.com; avito.ru)

Ne avevamo parlato anche qui: in URSS i tappeti appesi alle pareti erano presenti in ogni casa. Aiutavano a mantenere il calore all'interno degli appartamenti quando fuori faceva freddo e miglioravano l'isolamento acustico.

LEGGI ANCHE: Quali furono le grandi conquiste dell’URSS?







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale