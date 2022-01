GPS o GLONASS? Ecco in cosa si differenziano i due principali sistemi satellitari

GLONASS, il sistema satellitare globale di navigazione russo, controparte del Global Positioning System degli Stati Uniti (GPS), è stato sviluppato negli anni ’70 come sistema alternativo di navigazione e posizionamento satellitare. Ma ha ottenuto popolarità solo negli anni 2000.

La corsa allo spazio durante la Guerra Fredda

Gli scienziati sovietici iniziarono ad esplorare la possibilità teorica di utilizzare i satelliti per lanciare un sistema di navigazione indipendente già negli anni '50, periodo in cui il programma spaziale sovietico lanciò con successo il primo satellite terrestre artificiale: lo Sputnik 1. Era il 4 ottobre 1957.

Ma questo lavoro teorico pionieristico progredì lentamente per mancanza di fondi. Poi la Guerra Fredda cambiò completamente la situazione.

All'inizio degli anni '60, la leadership sovietica apprese che l'arcinemico dell'URSS, gli Stati Uniti, stava lavorando a un proprio sistema di navigazione satellitare fin dagli anni '50 e che quel lavoro aveva dato dei risultati. Il cosiddetto sistema Transit, sviluppato per tracciare i sottomarini USA con missili balistici, entrò nel servizio navale statunitense nel 1964. E l'Unione Sovietica naturalmente doveva recuperare il ritardo: per questo, lo stesso anno, la leadership sovietica ordinò la ripresa della ricerca nel campo della navigazione satellitare.

Nel 1976, l’esercito adottò il sistema sovietico Cyclone: era composto da sei veicoli spaziali che orbitavano su orbite quasi polari a un'altitudine di 1.000 km.

Un modello del veicolo spaziale Cyclone Krassotkin Krassotkin

La precisione del nuovo sistema Cyclone doveva essere drasticamente migliorata poiché l'errore nell'identificare correttamente la posizione di un oggetto poteva essere fino a 80-100 metri: troppo per i moderni standard militari.

24 satelliti

Da allora, sia gli scienziati sovietici che quelli russi hanno continuato a sviluppare le basi tracciate dagli sviluppatori di Cyclone.

Il progetto riprese slancio nel 2001 quando il governo russo adottò il programma federale chiamato “Global Navigation System” e stabilì una tabella di marcia per lo sviluppo del sistema russo di navigazione satellitare, noto come GLONASS.

Roscosmos/Global Look Press Roscosmos/Global Look Press

Questo sistema russo è composto da 24 veicoli spaziali che si muovono su tre piani orbitali con otto dispositivi ciascuno. Il sistema americano Global Positioning System (GPS), al contrario, utilizza la stessa quantità di satelliti ma li distribuisce nello spazio in modo diverso. I 24 veicoli spaziali del GPS si muovono su sei piani orbitali, con quattro satelliti su ciascuno. La differenza nell'allocazione dei satelliti nello spazio influisce sull'esperienza dell'utente.

GPS vs GLONASS

Anche se entrambi i sistemi sono molto accurati, GPS supera leggermente GLONASS sia in termini di precisione che di copertura. Usati separatamente, i sistemi permettono un leggero errore nel posizionamento dell'oggetto tracciato. Nel caso di GLONASS, l'errore potrebbe essere di uno o due metri in più che nel caso di GPS. A suo vantaggio, GPS ha anche una copertura globale mentre GLONASS potrebbe perdere il segnale in parti remote del mondo.

Il decollo del razzo vettore "Soyuz-2" con la navicella di navigazione "GLONASS-M" dal cosmodromo di Plesetsk, 27 maggio 2019 MOD Russia/Global Look Press MOD Russia/Global Look Press

Tuttavia, GLONASS offre prestazioni migliori rispetto a GPS quando si tratta di posizionare oggetti nelle parti più settentrionali del Pianeta, soprattutto nelle latitudini circumpolari. Poiché i satelliti russi non entrano in risonanza con il movimento della Terra (a differenza dei satelliti basati su GPS) non richiedono una correzione ausiliaria. In pratica, ciò si traduce in una migliore affidabilità del sistema nei luoghi dove la Russia ne ha più bisogno: nell'Artico, dove opera la Flotta del Nord.

Di conseguenza, mentre GPS è generalmente più accurato e diffuso, per gli utenti delle zone settentrionali dei paesi scandinavi e della Russia è più conveniente GLONASS.

Roscosmos/Global Look Press Roscosmos/Global Look Press

Dalla fine della Guerra Fredda i due sistemi sono usati come complementari e non come concorrenti. La maggior parte dei dispositivi di localizzazione venduti sul mercato (compresi iPhone e smartwatch) consentono l'uso simultaneo di GPS e GLONASS, aumentando drasticamente la precisione del posizionamento e la copertura che ne deriva.

