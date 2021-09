La scienza nucleare potrebbe svelare la vera causa della morte di Ivan il Terribile

Utilizzando i metodi neutronici, gli specialisti dell'Istituto unito per la ricerca nucleare di Dubna (regione di Mosca) puntano a chiarire finalmente le circostanze della morte di uno dei sovrani più famosi della Russia: Ivan IV, detto il Terribile (1530 - 1584). Lo scrive l'agenzia TASS, citando il servizio stampa dell'Istituto.

“Prima di tutto, gli scienziati vogliono determinare la composizione elementare dei resti utilizzando metodi neutronici, con l’analisi per attivazione neutronica e attivazione istantanea dei raggi gamma. Inoltre, eseguiranno una serie di esperimenti aggiuntivi utilizzando strumenti moderni, come lo studio della composizione molecolare mediante spettroscopia in trasformata di Fourier , e l’identificazione delle caratteristiche visive mediante microscopia ottica in diverse gamme di luce”, hanno fatto sapere dall'Istituto.

In questo modo si potrebbe finalmente scoprire la causa esatta della morte del primo sovrano russo ad aver detenuto il titolo di “zar”, visto che le circostanze della sua morte, avvenuta durante una partita a scacchi, sono ancora sconosciute; negli anni ‘60 gli scienziati avevano notato un'alta concentrazione di mercurio nelle sue ossa, avanzando l’ipotesi di un probabile avvelenamento.

Oltre alle ossa di Ivan il Terribile, i ricercatori studieranno i resti di diverse altre figure storiche nazionali, come Maria Temryukovna (la sua seconda moglie) e Maria di Tver (prima moglie di Ivan III, nonno di Ivan IV).

