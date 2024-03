Sapete che esiste anche una versione cingolata del mitico fuoristrada russo “Bukhanka”?

Russia Beyond

Lanciato nel 1966, lo UAZ-452 fu subito soprannominato “bukhanka”, cioè “pagnotta”, per via della forma che ricorda il tradizionale pane russo. E per raggiungere i luoghi più impervi della Russia esiste anche una versione con i cingoli al posto delle gomme!

La versione cingolata del mitico furgone UAZ-452 si chiama “Uzola” (ЗВМ-2411) e viene prodotta a Nizhnij Novgorod.

Esistono varianti per il trasporto passeggeri e merci molto simili tra loro: entrambe sono adatte a viaggiare su neve, ghiaccio, palude e persino sull’acqua.

Quello che differisce rispetto alla versione gommata non sono soltanto i cingoli, ma anche il sistema di guida. A richiesta, il costruttore può prevedere il volante tradizionale, ma la versione base, per sterzare, prevede due leve come quelle di un carro armato.

L’alimentazione può essere sia a benzina sia diesel. Quanto a velocità, l’“Uzola” raggiunge i 60 km/h su terra e i 5 km/h su acqua.

Nelle aree di difficile accesso (per esempio, sull’Isola di Sakhalin e nel Territorio di Krasnojarsk) le UAZ con cingoli vengono usate dai medici, come ambulanza, e come veicoli della polizia. Le usano anche i soccorritori della Protezione civile russa, l’MChS.

