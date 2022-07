Dalla Russia arriva il nuovo camion futuristico senza equipaggio della Kamaz (FOTO)

Kamaz ha recentemente presentato un nuovo camion senza equipaggio progettato per operazioni minerarie autonome fuori strada. Il veicolo è dotato di una base a quattro ruote e di una carrozzeria, ma è privo di cabina, poiché non verrà guidato da esseri umani.

Questo nuovo camion senza equipaggio, chiamato KAMAZ-6559 e soprannominato "Jupiter 30", è destinato al trasporto di minerali ed elimina così la necessità di utilizzare uomini e personale in luoghi pericolosi come, ad esempio, le miniere a cielo aperto.

Originariamente progettato come veicolo autonomo per lavorare nelle cave, è dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere questi compiti, come videocamere speciali resistenti alla polvere, allo sporco, all’umidità e alle vibrazioni, sensori lidar 2D e 3D, sensori a ultrasuoni e radar. Dispone inoltre di antenne GSM e navigazione GPS/GLONASS. “Entrambi gli assi sono girevoli, per cui il veicolo ha una buona manovrabilità”, spiega il capo progettista del Centro di ricerca e sviluppo di veicoli innovativi KAMAZ, Sergej Nazarenko.

Oltre a una maggiore manovrabilità, il nuovo veicolo può anche navigare in modalità “navetta” e raggiungere diverse banchine di carico a cicli programmati: ciò ne aumenta l'efficienza e ne accorcia i cicli di lavoro.

Il nuovo camion Kamaz è alimentato da un motore a sei cilindri da 11,9 litri. Il motore è alimentato da un generatore elettrico, che fornisce anche energia al motore di trazione e carica le batterie di trazione. Le batterie sono progettate in modo da ricaricarsi durante le soste o le discese.

Il carrello è lungo 8,8 metri, largo 2,7 metri e alto 3,4 metri. Può trasportare carichi fino a 30 tonnellate. La velocità massima invece è limitata a 56 km/h.

Parlando a nome dell'azienda, Nazarenko ha detto che Kamaz intende sviluppare altri modelli come questo in futuro. Ad oggi, "Jupiter 30" è in fase di ultimazione per essere testato prima che l'azienda lo consegni alla miniera a cielo aperto Chernigovskij, nella regione di Kemerovo.

