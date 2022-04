Il Burlak, il nuovo fuoristrada russo che vi porterà oltre i confini del mondo

Ministero per le Situazioni di emergenza/Sputnik

È stato pensato per avanzare su dune di neve alte cinque metri, superare alberi caduti e massi, e attraversare fiumi gelati trasportando un carico di oltre una tonnellata. È ideale per viaggiare nelle remote regioni dell’Artico

Una piccola azienda privata russa, la Makarov All-Terrain Vehicles, ha creato il mezzo perfetto per l'Artico: il camion fuoristrada Burlak.

Questo bolide di metallo è capace di avanzare su dune di neve alte 5 metri, fra alberi caduti, massi, e può persino attraversare fiumi e bacini gelati trasportando a bordo un carico di oltre una tonnellata.

Che cos'è il Burlak?

Il Burlak è un veicolo ottimo per avanzare sulle strade gelate e sulla neve profonda della regione dell’Artico; è un’enorme macchina civile, più grande del camion militare “Ural-4320”: è 24 cm più largo e 70 cm più alto! Per accedere alla cabina serve una scala speciale, senza la quale è quasi impossibile salire.

Ministero per le Situazioni di emergenza/Sputnik Ministero per le Situazioni di emergenza/Sputnik

Il motore del Burlak è installato nella parte anteriore del veicolo e i suoi produttori affermano che è praticamente impossibile farlo affondare, visto che le ruote hanno una pressione interna di 0,1-0,4 atmosfere che permette alla macchina di nuotare anche con 2 tonnellate di carico aggiuntivo all'interno del mezzo.

Insomma, il Burlak è in grado di galleggiare sull'acqua, rompere lastre di ghiaccio e avanzare sugli inospitali terreni artici.

Come è nato

L’idea di creare un camion pesante fuoristrada è nata durante un viaggio sui monti Urali: gli sviluppatori si sono resi conto che non esiste alcun veicolo capace di attraversare fiumi, superare alberi caduti e massi, e avanzare su percorsi ghiacciati.

E così è nato il primo camion fuoristrada delle stesse dimensioni di un Kamaz, adatto agli esploratori polari e alle grandi aziende che operano nell'Artico e che sono impegnate, ad esempio, nella produzione di petrolio e gas.

Ministero per le Situazioni di emergenza/Sputnik Ministero per le Situazioni di emergenza/Sputnik

Per questo mezzo, la Makarov All-Terrain Vehicles ha deciso di affidarsi a componenti russi e giapponesi: ha usato la trasmissione del “Gazelle NEXT”, ha modificato il cambio del GAZ-66, ha aggiunto il motore diesel-elettrico Cummins e ha usato una serie di componenti prodotti dalla Toyota insieme a quelli sviluppati dalla stessa Makarov per i veicoli fuoristrada.

Attualmente il Burlak viene prodotto in piccola serie, nel formato fuoristrada per turisti, e nel formato camion per 8 persone.

LEGGI ANCHE: Tre giganteschi veicoli per tutti i terreni fabbricati dall’URSS per battere gli Stati Uniti







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale