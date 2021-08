Tutti gli autobus di Mosca saranno elettrici entro il 2025

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Il parco autobus di Mosca sarà completamente elettrico entro il 2025. Lo ha detto il capo del Ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Manturov.

"Mosca è al primo posto in Europa per numero di autobus elettrici: ha già 600 unità in funzione, e si prevede un aumento; entro il 2025 su tutti i percorsi della città funzioneranno solo autobus elettrici", ha detto il ministro al canale televisivo di RBK.

In precedenza Mosgortrans, la società che gestisce la rete di autobus a Mosca e nella regione di Mosca, aveva annunciato che il numero di autobus elettrici nella capitale sarebbe arrivato a 1.000 entro la fine dell'anno; al momento circolano su 45 linee, che diventeranno 70 entro la fine del 2021.

A Mosca, gli autobus elettrici sono prodotti da KamAZ e Liaza (parte del gruppo GAZ). Anche Volgabas è coinvolta nella produzione di autobus elettrici e li fornisce principalmente alle regioni.

