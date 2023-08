La strada verso le stelle: così i poster sovietici raccontavano le conquiste spaziali

Russia Beyond

Utilizzando le immagini di Jurij Gagarin e Valentina Tereshkova, i manifesti di epoca sovietica spingevano il popolo a credere che non ci fossero limiti all’esplorazione del cosmo

K.Ivanov, 1960 K.Ivanov, 1960

“La strada dell’umanità è aperta!”. Il cane “Belka” (scoiattolo, in russo) e Strelka (freccia) sono stati i primi esseri viventi a essere mandati in orbita nello spazio e ad aver fatto ritorno vivi sulla Terra. Sono stati proprio coloro ad aver aperto la strada a Jurij Gagarin, il primo uomo ad aver volato nello spazio

V.Viktorov, 1961 V.Viktorov, 1961

Il socialismo è la nostra rampa di lancio

V.Vyalikov, 1962 V.Vyalikov, 1962

Gloria al popolo sovietico, ai pionieri e allo spazio!

B.Berezovskij, 1961 B.Berezovskij, 1961

“Gloria ai figli del partito comunista!”. Jurij Gagarin è stato il primo uomo a volare nello spazio. Lo storico volo si tenne il 12 aprile 1961

E.Solovyev, 1961 E.Solovyev, 1961

Per la gloria del comunismo!

Dominio pubblico Dominio pubblico

“Gloria alla prima donna cosmonauta!”. Valentina Tereshkova è stata la prima donna ad aver volato nello spazio, il 16 giugno 1963 a bordo della navicella Vostok-6

Dominio pubblico Dominio pubblico

Attraverso i mondi e i secoli

Dominio pubblico Dominio pubblico

Sii orgoglioso, uomo sovietico! Hai aperto la strada dalla Terra alle stelle!

V.Viktorov, 1961 V.Viktorov, 1961

Per lo spazio, la strada è quella sovietica

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il nostro trionfo nello spazio è un inno al paese sovietico

V.Valikov, 1961 V.Valikov, 1961

Gloria alla scienza sovietica! Gloria all’uomo sovietico, primo cosmonauta!

E. Solovyev, 1963 E. Solovyev, 1963

Evviva la prima eroina sovietica, figlia di una grande nazione

Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel nome di Lenin

V. Viktorov, 1970 V. Viktorov, 1970

Interkosmos. Un satellite di amicizia e cooperazione

V. Viktorov, 1960 V. Viktorov, 1960

“Siamo nati per trasformare le favole in realtà”. Questa è una famosa frase tratta dalla canzone sovietica “La marcia degli aviatori” (1923)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il pianeta più lontano non è poi così distante, amici!

Iraklij Toidze, 1959 Iraklij Toidze, 1959

“In nome della pace!”. L’immagine della madrepatria, una donna in abito rosso, è apparsa per la prima volta in alcuni poster nel 1941

Dominio pubblico Dominio pubblico

Con coraggio e ostinazione verso le stelle. L’eroismo non conosce limiti

Dominio pubblico Dominio pubblico

“Andiamo!” (poekhali!). Questa è la parola pronunciata da Jurij Gagarin prima del suo storico primo volo verso lo spazio. In questo poster si fa riferimento all’inizio dell’era spaziale

Evgenij Solovyev, 1959 Evgenij Solovyev, 1959

Gloria ai lavoratori della scienza e della tecnologia sovietica

