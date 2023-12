Andrej Kurochkin, il russo diventato stella di internet per i suoi lavori a maglia

Un uomo con in mano i ferri per lavorare a maglia in Russia è un fenomeno rarissimo. Andrej però sta rompendo gli stereotipi: quello che è cominciato come un hobby, oggi per lui è anche una fonte di guadagno. Adesso scrive libri sulle tecniche di lavoro a maglia e le insegna ad altri.

Il capo più noto di Kurochkin è il “Brother’s pullover”, maglione in stile Danila Bagrov, il protagonista del film “Brat/“Brother” (1997) del regista Aleksej Balabanov, diventato un vero cult.

LEGGI ANCHE: Perché “Brat” e “Brat 2” sono i film cult della Russia post sovietica

Sulla copertina del suo nuovo libro, “Legendarnyj sviter Brata” (“Легендарный Свитер Брата”, ossia “Il leggendario pullover di ‘Brother’”; casa editrice Bombora, 2023), c’è un riferimento alla celebre frase di Danila, “La forza sta nella verità”. Nella parafrasi di Kurochkin suona così: “La forza sta nel filato”.

A proposito, anche la moglie di Andrej, Tatjana, è una nota professionista del settore!



LEGGI ANCHE: Made in babushka: il sito che permette di farsi fare una maglia ai ferri da una nonnetta russa

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale