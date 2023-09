Come suona la lingua russa agli stranieri?

Russia Beyond (Aleksandr Rodchenko/МАММ / MDF/Russia in photo; Nils Jacobi/Getty Images; We Are/Getty Images)

Abbiamo chiesto a follower, colleghi e conoscenti per i quali il russo non è la lingua madre come suoni per loro il russo. Le risposte sono state molto varie: da “poetica” a “da mafiosi dei film”

Lingua “da mafiosi” e presidenziale

La serba Vanja frequenta la facoltà di Lettere e studia russo. Non ricorda più le sue prime impressioni sul suono del russo, ma ci ha raccontato la reazione di sua sorella: “Una volta mi sono messa vestiti tutti neri e, per divertimento, parlottavo qualcosa in russo, cercando di imitare il suono della lingua russa. E mia sorella mi ha guardato e ha detto: ‘Se non ti conoscessi, penserei che tu fossi una mafiosa’”.

Lana, che studia con Vanja, ha risposto che la lingua russa non è come la maggior parte delle lingue, è qualcosa di particolare: “È come se fosse una lingua presidenziale, la più importante delle lingue”.

L’utente Oliver ha risposto nei commenti del nostro canale Telegram in inglese che da giovane sentiva il russo solo nei film tipo “James Bond”, dove suonava sempre rabbioso o rozzo. Ma quando ha conosciuto personalmente i russi, ha capito che la lingua russa è completamente diversa: poetica e bella.

È tranquilla e profonda

Per l’utente Jacques del nostro canale Telegram in francese il russo è addirittura qualcosa che lo tranquillizza: “Ogni sera, per addormentarmi, accendo una registrazione audio in russo. La lingua russa è come una ninnananna”.

Nąrðrażima Sïnïstra Jeżżebelle, un utente del nostro canale Telegram in tedesco ha risposto che la lingua russa è una lingua melodica, espressiva e dal suono meraviglioso dell’anima e del cuore: “Nessun’altra lingua può esprimere l’intera gamma delle emozioni umane in modo così profondo e preciso come il russo. Solo la poesia può cogliere e trasmettere quest’arte della parola russa”.

Andrei 1 2 3 del canale Telegram in inglese dice che il suono del russo dipende da chi parla. Per lui, la lingua russa suona in modo “saggio, calmo e dolce” nei discorsi del regista Nikita Mikhalkov. Ed è "frivola, carismatica e colossale" quando la sente parlare dal poeta, cantante e attore Vladimir Vysotskij.

Sibila come il polacco

Michael si è trasferito in Russia circa vent’anni fa da Londra. All’inizio per lui il russo suonava come il polacco: “Mia madre è polacca e da bambino ho studiato il polacco. Quindi a me suonava come il polacco, sibilante. Inoltre i russi parlano con un tono più alto”.

Nick viene dalla Cina e studia russo da 2 anni. Ha sentito per la prima volta la lingua russa nel videogioco “Red alert” e il suono gli è sembrato “audace e forte”. Però Nick non è d’accordo con Michael: crede che i russi parlino a voce più bassa di altri.

Anche il linguaggio scurrile russo ha il suo fascino

L’utente tbd_tbd_tbd scrive sul canale Telegram in tedesco: “Per me questa è una delle lingue dal suono più bello, se il discorso non viene interrotto da parolacce continue, il che però ha anche un suo fascino, incomparabile con qualsiasi altra lingua che conosco. Se vuoi sentire tutta la bellezza di questa lingua, dovresti studiare la poesia russa nella sua versione originale.”

Gli utenti del nostro Twitter in giapponese concordano addirittura sul fatto che la lingua russa ricorda loro la lingua dei gatti: “A volte la lingua russa suona come il miagolio del gatto”, ha scritto un utente. “La lingua russa suona qualcosa come ‘nya-nya sya-sya’; sembra che a parlare sia un gatto. È carino, divertente e bello”, ha confermato un secondo giapponese.

