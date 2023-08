Le dieci sinagoghe più belle della Russia (FOTO)

Il tempio, cioè la casa di Dio, per gli ebrei è uno solo: quello di Gerusalemme. Da quando è stato distrutto, sperano nella sua restaurazione. In attesa di questo, si ritrovano per pregare in tutto il mondo nelle “case dell’adunanza”, cioè nelle sinagoghe. In Russia ce ne sono di davvero interessanti sia a livello storico che architettonico

1 / Sinagoga Corale di Mosca

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Negli anni Cinquanta del XIX secolo, l’imperatore Alessandro II allentò le restrizioni della cosiddetta “Chertá osédlosti” (Черта оседлости), la “Zona di residenza” all’interno della quale era permessa la residenza agli ebrei. Nel caso acquisissero lo status di mercante della prima corporazione, gli ebrei potevano vivere al di fuori della famigerata “Zona“, in cui fin dal 1791 erano costretti. In seguito, anche scienziati, studenti e artigiani poterono trasferirsi nelle grandi città, tra cui Mosca e San Pietroburgo. Anche se la legge sulla Zona fu completamente abolita solo con la Rivoluzione, nel 1917.

Legion Media Legion Media

Già dopo i provvedimenti di Alessandro II la popolazione ebraica urbana cominciò a crescere e il capo della comunità moscovita, Lazar Poljakov, chiese al sindaco il permesso di costruire una casa di culto. Poljakov stesso stanziò il denaro e la costruzione fu completata già nel 1891. La sinagoga è sormontata da una cupola con la stella di Davide.

Legion Media Legion Media

A causa di una nuova ondata di antisemitismo, la sinagoga fu però aperta ai fedeli solo nel 1906. Durante il periodo sovietico fu nuovamente chiusa. Dopo la perestrojka l’edificio è stato restituito alla comunità e negli anni Duemila la sinagoga è stata restaurata. È la più grande sinagoga tra le cinque di Mosca.

2 / Sinagoga di via Bolshaja Bronnaja a Mosca

Natalja Garnelis/TASS Natalja Garnelis/TASS

Questa sinagoga di Mosca fu costruita nel 1883 come sinagoga privata di Lazar Poljakov, il capo della congregazione. Nel 1937 la sinagoga fu chiusa e dopo il crollo dell’Urss fu ceduta alla comunità chassidica Lubavitch.

L’edificio moderno ha una disposizione estremamente interessante: la facciata principale è costituita da una vetrata, che nasconde il muro più antico della sinagoga, nonché un simbolico muro del pianto. Una soluzione architettonica insolita è stata la torre d’angolo, la cui finestra è decorata con una “menorah”, la tipica lampada ad olio a sette bracci.

Oggi la sinagoga ospita tre sale di preghiera, una scuola talmudica (la Yeshiva “Mahon Ran”) e un museo in memoria degli ebrei uccisi nel XX secolo.

3 / Grande Sinagoga Corale di San Pietroburgo

Tulip (CC BY-SA 4.0) Tulip (CC BY-SA 4.0)

Anche questa sinagoga deve la sua apparizione ad Alessandro II, che la autorizzò nel 1869. La sinagoga in stile arabo-moresco fu costruita solo nel 1893: prima ci volle molto tempo per trovare i fondi e un lotto di terreno, e poi ci volle molto tempo per edificarla.

Vaija (CC BY-SA 4.0) Vaija (CC BY-SA 4.0)

La casa di preghiera ha funzionato per tutto il periodo sovietico, chiudendo solo per un breve periodo.

LEGGI ANCHE: San Pietroburgo ebraica: i posti da visitare e quelli dove gustare la cucina tradizionale

4 / Sinagoga di Irkutsk

Legion Media Legion Media

Nel 2018 la comunità ebraica di Irkutsk ha celebrato il suo 200° anniversario. I primi ebrei in Siberia erano esuli e detenuti, e Irkutsk era il loro centro religioso. La sinagoga locale è oggi la più antica sinagoga in funzione in Russia.

La sinagoga è stata chiusa per lungo tempo durante l’era sovietica, ma dopo la perestrojka è stata restituita alla comunità ebraica di Irkutsk.

5 / Sinagoga di Voronezh

Vadim Shveybish (CC BY-SA 4.0) Vadim Shveybish (CC BY-SA 4.0)

All’inizio del XX secolo a Voronezh vivevano alcune migliaia di ebrei (nel 1917 erano più di 6 mila). La sinagoga in stile neo-moresco fu costruita nel 1903. Durante l’era sovietica, l’edificio fu utilizzato come magazzino e fu bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dominio pubblico Dominio pubblico

La sinagoga è stata riconsegnata alla comunità ebraica solo nel 1997 e, dopo una lunga ricostruzione, è stata riaperta ai fedeli nel 110° anniversario della sua costruzione.

6 / Sinagoga Corale di Samara

Sergej Prasolov (CC BY-SA 4.0) Sergej Prasolov (CC BY-SA 4.0)

Alla fine del XIX secolo a Samara vivevano più di mille ebrei, che chiesero alle autorità cittadine di poter costruire una grande sinagoga. La casa di preghiera da mille posti – la più grande della regione del Volga – fu eretta nel 1908 a spese dei commercianti della città.

In epoca sovietica, l’edificio fu utilizzato come centro culturale, ma negli anni Novanta fu restituito alla comunità. Oggi la sinagoga non è in funzione: è in fase di restauro.

7 / Sinagoga di Nizhnij Novgorod

Fruktuz (CC BY-SA 3.0) Fruktuz (CC BY-SA 3.0)

Molti mercanti ebrei giunsero a Nizhnij Novgorod, centro commerciale dell’Impero russo, già nel primo quarto del XIX secolo. C’era persino una sinagoga temporanea sul territorio della più grande fiera del Paese. Nel 1883 fu costruita in città una sinagoga permanente e nel 1910 un’altra. C’erano anche circoli e scuole ebraiche con insegnamento in yiddish.

LEGGI ANCHE: Perché la Fiera di Nizhnij Novgorod divenne la più importante della Russia?

Kapustin5777 (CC BY-SA 4.0) Kapustin5777 (CC BY-SA 4.0)

Negli anni Trenta la sinagoga fu chiusa, ma dopo il crollo dell’Urss fu restituita alla comunità. La sala di preghiera è stata restaurata e nella sinagoga sono sorti anche un ristorante e un negozio kosher. Oggi, dei 20 mila abitanti ebrei della città, un quarto è attivamente coinvolto nella vita della comunità.

8 / Sinagoga “Beit Menachem” di Birobidzhan

Gli ebrei dell’Estremo Oriente dell’Urss hanno avuto una propria entità nazional-territoriale alla fine degli anni Venti. Oggi sono solo l’1% della popolazione ebraica della regione, ma ci sono due comunità e ognuna ha la sua sinagoga.

La sinagoga “Beit Menachem” di Birobidzhan è stata costruita nel 2004 per il 70° anniversario della regione su iniziativa della comunità “Freud”.

LEGGI ANCHE: Perché Stalin cercò di creare una regione ebraica a 8.000 chilometri da Mosca?

9 / Sinagoga di Brjansk

La sinagoga di Brjansk è stata costruita nel 1891, ma in epoca sovietica è stata assegnata al circolo di una fabbrica di abbigliamento. Negli anni Dieci del Duemila, l’edificio è stato restituito alla comunità locale ed è iniziato un lungo restauro, durante il quale è stato trovato un nascondiglio di antichi libri di preghiera in un’apertura nel muro.

Legion Media Legion Media

Nel 2023 la sinagoga ha riaperto ai fedeli, dando nuovo impulso alla comunità di Brjansk e diventando un nuovo centro culturale e spirituale.

10 / Nuova sinagoga liberale di Kaliningrad

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Nel XIX secolo, quando Kaliningrad era ancora la città prussiana di Königsberg, fu costruita qui una sinagoga per la comunità ebraica locale. Ma dopo l’ascesa al potere dei nazisti, durante la Notte dei Cristalli del 1938, la sinagoga fu bruciata.

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Nel 2018, al suo posto è stata costruita una nuova sinagoga, con un aspetto ispirato all’architettura della precedente. Oltre a una sala di preghiera in vetro colorato, dispone anche di una biblioteca e di una mensa kosher.

LEGGI ANCHE: Com’è la vita degli ebrei nella Russia di oggi?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale