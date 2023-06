Tutti i sussidi e le detrazioni fiscali per gli stranieri residenti in Russia (IN BREVE)

1 / Capitale di maternità

Le famiglie con bambini appena nati o adottati possono ricevere un sostegno statale. Per il primo figlio hanno diritto a 587.000 rubli (6.660 euro, al cambio di inizio giugno 2023), mentre per il secondo figlio l’importo sale a 775.600 rubli (8.800 euro). È importante notare che sia la madre che il figlio devono essere cittadini russi, anche se le famiglie in cui uno dei due coniugi è straniero possono comunque avere diritto al sostegno.

2 / Mantenimento del bambino

Gli stranieri con permesso di soggiorno possono richiedere un assegno per la gravidanza e il parto, oltre a un assegno mensile per la cura del bambino fino a 18 mesi. La somma di questi assegni può arrivare a oltre mezzo milione di rubli (circa 5.670 euro).

3 / Detrazione fiscale

Questo beneficio è disponibile per i residenti fiscali in Russia, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Ne hanno diritto gli stranieri che risiedono legalmente nel Paese per almeno 183 giorni all’anno e che hanno un reddito imponibile legale. Le detrazioni fiscali possono essere richieste da persone fisiche che si impegnano in attività come l’acquisto o la vendita di terreni, immobili, il pagamento di istruzione o assistenza sanitaria e gli investimenti attraverso un conto di investimento individuale.

4 / Prestazioni pensionistiche

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Russia possono beneficiare di vari tipi di pensioni, tra cui quelle di vecchiaia, sociali e di invalidità. Per poter accedere a questo diritto devono avere almeno 15 anni di lavoro documentato nel Paese.

