Le cinque modelle-bambine più famose della Russia

“La bambina più bella del mondo”. Questo titolo altisonante è stato assegnato alla moscovita Kristina Pimenova nel 2014 dai giornalisti del “Daily Mail”.

Kristina è nata il 27 dicembre 2005 nella famiglia del calciatore Ruslan Pimenov (1981-). La ragazzina dai grandi occhi azzurri aveva un aspetto così sorprendente fin dalla primissima infanzia che persino i passanti fermavano continuamente la mamma per strada.

Alla fine, sua madre decise di inviare la foto di Kristina a un’agenzia di modelle e lei ha finito per fare pubblicità per Burberry, Prada e altri grandi marchi.

La bambina era appassionata di ginnastica ritmica e ha fatto passi da gigante, ma non si è dedicata allo sport professionistico, preferendo la carriera di modella. Si è anche cimentata in un piccolo ruolo nel film “Russkaja nevesta”/“The Russian Bride” (ossia: “La fidanzata russa”).

2 / Anna Pavaga

Il suo primo servizio fotografico risale a quando aveva tre anni, mentre a nove era già diventata il volto della maison francese Chloé. Il suo ritratto è apparso sulle copertine di “Elle”, “L’Officiel”, “Harper’s Bazaar” e altre riviste di moda, che l’hanno più volte definita “la più famosa e la più ricercata modella-bambina russa”.

Anja è nata il 2 novembre 2009 a San Pietroburgo e a 12 anni aveva già lavorato con marchi di moda come Givenchy, Little Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Dsquared, DKNY.

Tuttavia, sua madre sostiene che la piccola conduca una vita “normale” e non abbia la malattia delle stelle.

Nel 2021 Anja è stata ammessa alla prestigiosa Accademia Vaganova del Balletto Russo.

3 / Alisa Samsonova

Quando Alisa, originaria della Siberia, aveva solo 9 anni, era già diventata il volto delle linee per bambini Armani Junior e Monnalisa.

Alisa Samsonova è nata a Krasnojarsk il 7 marzo 2007. I suoi genitori non avevano l’ambizione di fare di lei una modella di scala mondiale: Alisa praticava ginnastica ritmica e frequentava una scuola normale.

Tuttavia, un giorno suo padre vide una pubblicità di un concorso di bellezza per bambini e pensò: “Perché non provare?”. Alice ha vinto il concorso ed è stata immediatamente invitata a un servizio fotografico. L’anno successivo, la ragazza ha vinto il concorso “Little Top Model of Russia”.

La giovane Alisa ha quindi iniziato a veder crescere il portfolio professionale e a ricevere sempre più inviti a posare in abiti per bambini, non solo in Russia, ma anche in Italia.

Data la sua agenda fitta di impegni, il padre della ragazza dice che gli shooting sono come una vacanza per lei, che vi partecipa nel tempo libero e durante le vacanze scolastiche.

4 / Violetta Antonova

“La bambina dal viso d’angelo”: così i media hanno definito Violetta, bionda e con gli occhi azzurri.

Violetta Antonova è nata nel 2011. E sembra che appena ha imparato a camminare abbia già conquistato la passerella della settimana della moda di Mosca. Ora partecipa a servizi commerciali per marchi di tutto il mondo.

Anche sua madre aveva intrapreso un percorso da modella in gioventù, ma senza grossi risultati. Ma ora appare spesso in foto con la figlia.

Pure il fratello maggiore di Violetta, il biondino Dima, con gli stessi occhi scintillanti della sorella, partecipa agli shooting. Tuttavia, si dice che per lui la carriera da modello venga in secondo piano, dopo lo studio.

5 / Anastasija Bezrukova

All’età di 10 anni, Violetta era già riuscita ad apparire sulla copertina di “Vogue Bambini”, oltre ad essere protagonista di campagne pubblicitarie per Benetton, Pinko e Moschino.

La ragazza è nata nel 2004 a Mosca. Diventata famosa grazie alla sua impetuosa carriera di modella, Violetta è stata invitata a recitare al cinema.

In due film ha interpretato uno dei ruoli principali, in entrambi i casi come figlia di un personaggio interpretato dall’attore Sergej Bezrukov (che, contrariamente alle voci, è solo omonimo della ragazza, ma non ha alcun legame di parentela con lei).

