Ecco i gatti selvatici che vivono nelle foreste e nelle steppe della Russia (FOTO)

Non solo i felini grandi possono essere selvatici! Oltre alle linci, ai leopardi e alle tigri, esistono diversi tipi di gatti che vivono allo stato selvatico e che sembrano quasi degli animali domestici. Immaginate di fare una passeggiata in una foresta russa e di incontrare improvvisamente… un piccolo gatto soriano, uno di quei micini tigrati che sonnecchiano sopra il divano di molte case. Ma non lasciatevi ingannare: non è un trovatello, e non ha di certo bisogno della vostra compagnia: sicuramente preferisce cacciare da solo!

1 / Gatto selvatico del Caucaso

Avrete visto gatti con questo pelo un milione di volte! Ci credete che questo micio selvatico, parente del gatto selvatico europeo, è uno dei predatori più pericolosi delle foreste montane del Caucaso? Vive in Daghestan, Ossezia del Nord, Cabardino-Balcaria e in altre regioni del Caucaso russo. Come ogni gatto, ama i luoghi elevati, ma, a differenza dei gatti domestici, non preferisce un ripostiglio, bensì le altezze delle montagne fino a 3.000 metri sul livello del mare. Nel Caucaso ci sono molti luoghi di questo tipo e cibo in abbondanza per sfamare questo bellissimo peloso.

E pensate che questo gatto non caccia solo topi e uccelli, ma anche piccole lepri e pesci, se necessario. Sa come tendere un'imboscata: uccide rapidamente, mordendo la carotide della vittima, e mangia immediatamente gli organi vitali: cuore, fegato e polmoni. In breve, la vittima non ha scampo.

Si differenzia dal gatto domestico per il peso maggiore (fino a 4-6 kg) e l'aspetto severo. Naturalmente, come ogni animale selvatico, evita le persone, ma, durante la stagione degli amori, può incrociarsi con i gatti domestici, se si trovano nelle vicinanze.

Non si conosce il numero esatto di questa specie: si parla di un numero compreso tra i 3.000 e i 40.000 esemplari. L'animale è stato inserito nel Libro rosso della Russia delle specie a rischio estinzione.

2 / Gatto selvatico della steppa (una specie di gatto selvatico africano)

Questo bellissimo ed elegante gatto è considerato un vero e proprio antenato di tutti i moderni gatti domestici. Gli scienziati ritengono che siano stati i gatti delle steppe africane a diventare gradualmente domestici, circa 9.000 anni fa in Medio Oriente e che poi abbiano iniziato ad accompagnare le navi combattendo topi e ratti: ed è così che si sono diffusi in tutto il mondo. Il più delle volte questi gatti selvatici vivono in Africa e in Asia.

In Russia, i gatti selvatici delle steppe sono stati documentati appena 30 anni fa. Vivono nelle steppe della Calmucchia, ad Astrakhan e nelle steppe Nogai del Daghestan. Si tratta di specie rare, anch’esse elencate nei Libri Rossi di queste regioni; inoltre, è probabile che alcune specie siano un ibrido tra il gatto delle steppe e il gatto domestico selvatico.

Il gatto della steppa ha un mantello più chiaro rispetto al gatto delle foreste e un corpo più snello con zampe lunghe. Non ha molta pelliccia. Ama l'acqua, a differenza di altri felini, ma odia la neve. Per la maggior parte del tempo, questo gatto selvatico vive nelle fessure delle rocce.

I dipendenti della Riserva naturale di Chernye Zemli, in Calmucchia, pubblicano spesso video di gatti della steppa. Eccone alcuni:

3 / Gatto leopardo dell'Amur

Yurij Smityuk/TASS Yurij Smityuk/TASS

Questo gatto sembra davvero un mini leopardo, soprattutto da cucciolo! Il gatto dell’Amur è una sottospecie settentrionale del gatto del Bengala, quello che abita i tropici dell'Indonesia e le isole del Giappone. Il gatto leopardo dell'Amur ama l'acqua e vive vicino alle rive del grande lago Khanka, in Estremo Oriente, circondato da foreste, e nel parco nazionale “Zemlya Leoparda” (la Terra del Leopardo). È un ottimo nuotatore e un grande arrampicatore e può scalare sia gli alberi che le rocce, da dove tende agguati alle sue prede.

Le possibilità di vedere questo gatto in natura sono molto rare: il gatto leopardo dell'Estremo Oriente è stato inserito nella Lista Rossa delle specie a rischio estinzione ed è considerato così raro che gli scienziati hanno avuto difficoltà a stimare il numero di esemplari rimasti. Tuttavia, gli abitanti del luogo ritengono che il numero di esemplari negli ultimi anni sia in aumento.

4 / Gatto della giungla

Questo micione viene chiamato in vari modi: gatto delle canne, gatto delle paludi, lince delle paludi o semplicemente gatto della giungla. Di norma, questi gatti vivono in Cina e in Asia centrale, ma in Russia si trovano solo nelle pianure del Daghestan. In totale, in natura ne sono rimasti solo 500 circa (meno delle tigri dell'Amur!) e sono, ovviamente, inclusi nel Libro Rosso della Russia delle specie a rischio estinzione.

Si distingue dai gatti domestici per le grandi dimensioni (8-12 kg) e la coda piuttosto corta. Come si evince dal nome, ama i canneti, mentre evita gli spazi aperti e le montagne. Non ha paura dei serpenti e ama pescare. Ma la cosa più curiosa è guardare come salta! Un vero campione!

Bonus

Aleksandr Kryazev/Sputnik Aleksandr Kryazev/Sputnik

Il manul, o gatto di Pallas, è uno dei felini più introversi. Vive nelle steppe disabitate della Transbajkalia e nelle zone della Mongolia confinanti con questa regione. È considerato il gatto più soffice del mondo! Ma il manul odia una cosa più di ogni altra: le persone! Qui vi abbiamo raccontato 10 curiosità sul manul, il gatto selvatico più scontroso della Russia.

