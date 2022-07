A tutto gas tra steppe e deserto: le foto più belle del Silk Way Rally 2022

Silk Way Rally

Sta per concludersi il Silk Way Rally 2022. Nell'ultima settimana, i piloti hanno guidato i loro veicoli da Astrakhan a Groznyj, in Cecenia, fino a Elista, capitale della Calmucchia.

Ora mancano solo gli ultimi due pitstop: Lipetsk e Mosca.

Il rally si concluderà il 16 luglio allo stadio Luzhniki di Mosca.

Quest’anno si sfidano 73 partecipanti in diversi tipi di gare con veicoli fuoristrada di serie, prototipi fuoristrada, camion, ATV, moto e quad.

In totale, l'iconica gara di cross-country si svolge su un percorso di 4.500 chilometri di terreni accidentati.

All'inizio della competizione, ad Astrakhan, i partecipanti hanno guidato sulla sabbia lungo il fiume Volga; e il terreno desertico ha permesso di scattare alcune straordinarie fotografie.

Gli imprevisti - inevitabili in una gara così dura - sono arrivati subito dopo la partenza.

Alcuni team si sono persi, mentre altri hanno dovuto affrontare la perdita di pressione del motore, la rottura di alcune componenti e la foratura delle ruote.

Ma il vero banco di prova dei partecipanti è stato il caldo.

A volte, la temperatura all'interno dell'abitacolo è salita a livelli estremi, mettendo a dura prova i piloti.

“Fa molto caldo, ma non accendiamo il condizionatore: nell'abitacolo fa talmente caldo (60-70°C) che se accendiamo il condizionatore l’aria non si raffredda.

Al contrario, soffia aria rovente nella nostra direzione”, ha dichiarato il pilota Konstantin Zhiltsov, 57 anni.

Il caldo, la pressione della competizione, la folle velocità hanno messo a dura prova i partecipanti, che comunque hanno dichiarato di essersi divertiti molto lungo il tragitto.

Il team russo Kamaz-Master guidato dal pilota Dmitrij Sotnikov ha vinto l'ultima tappa, la sesta, nella divisione camion.

Il team ha percorso 485 chilometri in 5 ore, 13 minuti e 37 secondi.

Il vincitore finale del rally deve ancora essere annunciato e verrà nominato a Mosca al termine della gara, il 16 luglio.

