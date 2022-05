I dieci francobolli sovietici più costosi e più rari

* I prezzi indicati sono approssimativi. Ogni francobollo viene valutato individualmente

1 / Al miglior impiegato della Società dei Filatelisti di tutta l’Unione Sovietica (fino a 776.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il francobollo più costoso fu emesso nel 1932. Solo una copia è sopravvissuta. Si trattava di un’edizione limitata che fu programmata per la prima mostra dedicata alle conquiste della filatelia sovietica. Con il tempo, sono scomparsi tutti gli esemplari tranne uno, e poiché erano stati stampati su carta insolitamente spessa, il francobollo ha preso il soprannome di “cartone” [“kartonka” in russo]. Nel 2008 il francobollo è stato venduto per 776.000 dollari all’asta da “Cherrystone Auctions”.

2 / Levanevskij, con sovrastampa (fino a 525.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Quando Sigizmund Levanevskij, un pioniere sovietico del volo a lungo raggio, tentò di volare da Mosca a San Francisco attraverso il Circolo Polare Artico, fu emesso un francobollo per celebrare l’evento. Anche se la missione fu interrotta a metà strada quando l’aeroplano cominciò a perdere olio, i francobolli diventarono molto famosi. Alcuni di questi acquisirono immediatamente un valore senza precedenti a causa di due errori di stampa.

Alcuni hanno la parola “San Francisco” stampata con la “f” minuscola, mentre altri avevano una sovrastampa capovolta. I francobolli più rari combinano questi due difetti e possono essere venduti fino a 525.000 dollari.

3 / Il primo francobollo di posta aerea (fino a 70.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questi rari francobolli furono emessi per la prima volta nel 1923 e divennero i primi francobolli sovietici usati per la posta aerea. Furono rilasciati in quattro tagli: uno, due, cinque e 10 rubli. Tuttavia, solo i francobolli da cinque rubli acquisirono un valore sostanziale nel corso degli anni a causa di un difetto specifico. Uno dei fogli usati per stampare questo particolare lotto si rivelò difettoso. Come risultato, il numero “5” appare più largo e posto più in basso del solito.

4 / Il cinquanta consolare (fino a 60.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questo francobollo era destinato all’invio di corrispondenza internazionale pagata per via aerea tra Mosca e Königsberg (l’odierna Kaliningrad) quando fu stabilita la comunicazione aerea tra l’Urss e la Germania (la città fino al 1945 era tedesca).

Tuttavia, questo tipo di francobollo fu ritirato e distrutto quasi immediatamente perché non fu approvato dal Comitato Postale del Popolo dell’Urss, e questo spiega il grande valore di quei francobolli superstiti della serie.

5 / Lo Zeppelin Blu (fino a 40.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questi francobolli furono emessi per onorare la costruzione degli zeppelin dell’Unione Sovietica. Raffigura un grande dirigibile che si innalza nello spazio sopra l’intero pianeta, a significare che il territorio sovietico ricopriva la gran parte del globo. I francobolli più rari e costosi del lotto, normalmente di colore marrone, furono stampati in blu per errore. Inoltre, alcuni dei francobolli blu furono erroneamente perforati, il che non fece che aumentare il loro valore.

6 / Il Secondo Anno Polare Internazionale (fino a 30.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questi francobolli furono emessi nel 1932 ed erano destinati esclusivamente alla posta aerea nella regione artica. Furono usati per spedizioni da Arkhangelsk al Circolo Polare Artico e ritorno. Metà del lotto fu emesso con un insignificante difetto di perforazione. Questo piccolo difetto è la ragione per cui questi particolari francobolli sono ora preziosi.

7 / La crociera della pace e dell’amicizia (fino a 29.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Quando il leader sovietico Nikita Khrushchev pianificò un viaggio nei Paesi scandinavi, il servizio postale sovietico emise questa serie, detta “Crociera della Pace e dell’Amicizia”. Tuttavia, la collezione non fu mai messa in circolazione. Anche se non si sa come, alcuni di questi francobolli sono arrivati in mani private, e oggi queste persone hanno un bel tesoretto!

8 / “Limonka” (fino a 16.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questi francobolli sono preziosi perché la macchina usata per stamparli funzionò male e li colorò di una tonalità limone. Come risultato, la produzione si fermò dopo averne stampato solo un centinaio di copie. Oggi i filatelisti stimano il valore della “limonka” in circa 16.000 dollari.

9 / 250° anniversario della vittoria di Poltava (fino a 15.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

L’uscita di questi francobolli era prevista nel 1959 per commemorare il 250° anniversario della vittoria russa sugli svedesi a Poltava. Tuttavia, dato che le relazioni tra l’Unione Sovietica e la Svezia sembravano migliorare, il lotto di francobolli fu urgentemente ritirato dalla circolazione e distrutto. Circa 40 francobolli sopravvissero però in qualche modo, il che ha dato loro immediatamente un grande valore.

10 / Studio dell’Aurora Boreale (fino a 14.000 $)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Questi francobolli furono emessi per commemorare l’Anno Geofisico Internazionale, un progetto scientifico internazionale che durò dal 1° luglio 1957 al 31 dicembre 1958. Quei 18 mesi di cooperazione simboleggiarono la fine di un periodo di forte tensione durante la Guerra Fredda. In precedenza, gli scienziati dell’Est e dell’Ovest non avevano potuto lavorare insieme. L’Unione Sovietica emise dei francobolli per segnare la ripresa della cooperazione scientifica, e questi sono oggi valutati circa 14.000 dollari.



