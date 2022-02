Pandemia, aumento dei prezzi e salute: ecco quali sono le maggiori preoccupazioni dei russi

Lo studio è stato condotto dal Fondo per l'opinione pubblica. Cresce anche il timore per la questione ecologica

La pandemia da Covid-19 sembra aver avuto un forte impatto sull’inconscio collettivo in Russia, mentre la questione ecologica sta prendendo sempre più piede; il timore di una guerra, invece, ai russi sembra piuttosto remota, perlomeno più remota rispetto allo scorso anno. È la fotografia scattata da un recente studio sulle principali preoccupazioni dei russi, condotto dal Fondo per l'opinione pubblica (FOM).

Quando si tratta di preoccupazioni relative alla vita quotidiana, i russi mettono in cima alla lista la salute dei loro cari (54%), in forte aumento rispetto a marzo 2015 (42%). A questo timore seguono le inquietudini per i figli e i nipoti (39%, rispetto al 40% nel 2015), i timori per la propria salute (33%, rispetto al 28% nel 2015), la mancanza di denaro (31%, rispetto al 34% nel 2015), e l'incertezza sul futuro (13%, rispetto al 15% nel 2015).

Per quanto riguarda la situazione nel loro paese, citano innanzitutto l'aumento dei prezzi e l'impoverimento della popolazione (40%, rispetto al 39% nel 2015), il rischio di un attacco da parte di un altro paese (30%, rispetto al 32% nel 2015), la minaccia di una guerra civile (25%, rispetto al 26% nel 2015), un conflitto interetnico (24%, rispetto al 25% nel 2015) e il rischio di disoccupazione di massa (20%, rispetto al 21% nel 2015).

Infine, quando si tratta del mondo nel suo insieme, i russi ammettono di temere soprattutto le epidemie e l'aumento dei virus (42%, rispetto al 20% del marzo 2015), l'inquinamento chimico o radioattivo dell'acqua, dell'aria o del cibo (34%, rispetto al 30% del 2015), la deforestazione (29%, rispetto al 20% del 2015), l'inquinamento del pianeta dai rifiuti (28%, rispetto al 22% del 2015) e una guerra nucleare (25%, rispetto al 32% del 2015).

Il sondaggio è stato condotto tra il 28 e il 30 gennaio 2022 su un campione di 1.500 persone in 53 delle 85 regioni della Russia.

