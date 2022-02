Si mette in vendita in un negozio IKEA: la stravagante performance di un artista russo

Immaginate di andare all’IKEA alla ricerca di alcuni utensili da cucina, candele e cuscini; state camminando tra scaffali e vetrinette quando a un certo punto, in mezzo alla cucina dei vostri sogni, trovate un uomo in vendita a “soli” 1.599 rubli (21 dollari).

È la curiosa performance dell’artista moscovita Psof, che si è recato in un negozio IKEA, ha attaccato un cartellino col prezzo al proprio maglione e si è “messo in vendita”, posando tra i mobili del celebre produttore svedese. In attesa di essere comprato.

Accanto al prezzo ha scritto “Psof. Maschio. Bianco. 78 × 173. Esemplare da esposizione”. Sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato gli scatti, ha precisato che “non può essere restituito”.

“Ero curioso di vedere cosa sarebbe successo cambiando completamente la prospettiva su IKEA, ad esempio mostrandola non più come un negozio ma come un museo; o trasformando una persona da acquirente a merce in vendita”, ha spiegato l’artista a Russia Beyond.

L’idea originale era quella di festeggiare Capodanno nel negozio, con tanto di spumante e insalata russa.

“Volevo raccontare la vita di una persona molto sola; o di qualcuno che ha scambiato IKEA per il mondo reale - ha detto Psof -. Ma a causa di alcuni imprevisti abbiamo dovuto rinunciare, e così il progetto ha cambiato forma”.

Durante le sessioni fotografiche, quasi nessuno ha prestato troppa attenzione all’artista.

“Le persone all’IKEA hanno cose molto importanti e serie da fare: comprano un armadio o un letto e proseguono con la propria vita. Non si sono interessate molto a me”, ha spiegato.

Ovviamente la performance dell’artista non poteva passare inosservata sui social network, dove ha collezionato le reazioni più disparate. Molti hanno iniziato a commentare il “prodotto” e a porre domande curiose, ad esempio “È disponibile in altri colori?”, “Qual è la provenienza? Cina?”, “L’articolo arriva già assemblato?” e “Evviva, finalmente avrò un uomo!”.

Tra l’altro non è la prima volta che Psof ambienta una sua performance in un negozio: in passato aveva girato un video nel quale camminava per un negozio fingendosi un personaggio di un videogioco; in un altro, aveva mostrato un cartello nel parcheggio dell’IKEA con scritto “Sono uscito senza fare acquisti. Sconti matrimoniali!”.

