Treni, a San Pietroburgo è apparso il binario 9¾ come nella saga di “Harry Potter”

Alla stazione ferroviaria Ladoga di San Pietroburgo è apparso un misterioso binario 9¾: un omaggio al popolare universo di Harry Potter. Lo ha scritto la stampa locale.

Sorvegliato da un gufo e adornato da una carrozza con bagagli che sembrano usciti dall’universo del maghetto, il binario è nato su iniziativa del capostazione Sergej Debush.

I passeggeri avranno il coraggio - come gli apprendisti stregoni della famosa saga - di correre verso la barriera per entrare in un mondo di magia? Sui social network sono già state caricate moltissime foto di questa nuova attrazione.

