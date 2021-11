In quali paesi stranieri i russi comprano più immobili?

È la Grecia è il paese più attraente per i cittadini russi che desiderano acquistare un immobile all'estero. Lo ha rivelato Marina Shalayeva, direttore del settore immobiliare estero e investimenti privati di Knight Frank, citata da RBK.

La Grecia rappresenta il 20% delle richieste di acquisto dei clienti di questa grande azienda internazionale. Seguono Portogallo (19%), Cipro (13%), Spagna (7%), Regno Unito (5%) e Caraibi (4%).

Da notare che queste destinazioni attirano gli investitori russi per i progetti più svariati: per esempio, mentre Grecia e Portogallo sembrano essere le mete preferite per chi vuole trasferirsi per tutto l’anno, Cipro attira soprattutto chi vuole comprare una casa per le vacanze. In Spagna, invece, i russi acquistano immobili soprattutto per ottenere un permesso di soggiorno o per aprire un'attività.

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale