Come creare giocattoli con le patate: le illustrazioni sovietiche che ispireranno i vostri bambini

Sono disponibili online due libri sovietici stampati nel 1931 e oggi digitalizzati. Le loro istruzioni per creare simpatici giochi partendo dai tuberi hanno fatto divertire generazioni di bambini

In epoca sovietica i bambini non godevano di grandi lussi: la disponibilità di giocattoli era limitata e spesso erano costretti a costruire da sé i propri giochi con i materiali a loro disposizione. In Russia, l’elemento di partenza più comune era la patata.

Nel 1931 è stato addirittura pubblicato un libro con le illustrazioni di A. Fedulov ed edito da Molodaya Gvardiya (Giovane Guardia)

Il volume ha 11 pagine che spiegano come creare giocattoli partendo dalle patate. Guardate che creatività!

Un samovar e un servizio da tè

Un uomo-patata porta a spasso il suo cane-patata

Un cagnolino-patata vicino alla sua cuccia

I disegni sono accompagnati da accurate descrizioni: “Puoi realizzare tutti questi giochi con le patate - si legge -. Scegli i tuberi più appropriati e lavali con cura. Tagliali e incidili con un coltellino, come mostrato. Puoi fare braccia, gambe e colli con dei fiammiferi o dei bastoncini. Puoi anche fissare le patate insieme usando i fiammiferi”.

Ragazzi-patata su un’altalena

Un uomo-patata a pesca

Un uomo-patata a cavallo

Nello stesso anno, A. Fedulov pubblicò la seconda parte del libro, intitolata “Lavoretti a mano precoci”, dove presenta altre nove pagine di giocattoli realizzati con i tuberi.

Una mamma-patata porta a spasso il suo bambino-patata

Uno studente-patata studia la lezione

Orchestrina di patate

Entrambi i libri sono stati digitalizzati e caricati online, e sono disponibili sull'enorme archivio online della National Children Library. Per vedere il primo volume cliccate qui, cliccate invece qui per il secondo.

