Salute: Gli strani dispositivi sovietici che venivano usati per la cura delle malattie

Non crediamo di esagerare dicendo che molto probabilmente nessun altro paese al mondo ha sviluppato in modo così massiccio i dispositivi per la fisioterapia come la Russia. Ogni cittadino sovietico conosceva fin dall’infanzia i dispositivi per la prevenzione delle malattie, giacché erano dislocati non solo negli ospedali e nei sanatori, ma anche negli asili, nelle scuole e nelle fabbriche. Il loro utilizzo era gratuito, naturalmente. E molti di questi dispositivi sono usati ancora oggi nella moderna Russia.

Trattamento con lampada al quarzo

Le foto dei bambini con gli occhiali da sole, riuniti intorno a una lampada al quarzo, potrebbero risultare a dir poco sorprendenti oggi. Ma è proprio così che nel periodo sovietico si compensava la carenza di vitamina D e si combatteva il rachitismo nei bambini. Inoltre, con l'aiuto della radiazione ultravioletta, si disinfettava l'aria e le superfici della stanza.

Trattamento con lampada al quarzo, 1987 Boris Dembitskij/TASS Boris Dembitskij/TASS

“Avevamo degli occhiali simili per la protezione degli occhi anche a casa, con lenti verde scuro - ha ricordato un utente di Twitter -. È impossibile dimenticare l'odore dell'ozono: è insolito e, per certi versi, piacevole”.

Seduta di fisioterapia MAMM/MDF

Nelle fabbriche e nei sanatori c'erano stanze speciali per le sedute di quarzo: erano chiamate “photarii”.

E in alcune fabbriche organizzavano queste stanze in modo molto creativo.

Centro benessere in una fabbrica di Penza Mikhail Grachev/MAMM/MDF

Al giorno d'oggi, non esiste più un trattamento del genere negli asili e in altri luoghi pubblici, perché la malnutrizione è stata superata molti anni fa e lo Stato suppone che i suoi cittadini siano capaci di prendersi cura di se stessi e dei loro figli. Tuttavia, lampade al quarzo di maggior potenza vengono utilizzate ancora oggi per la disinfezione di ospedali, saloni di bellezza e trasporti pubblici.

Le lampade al quarzo sono usate ancora oggi per la pulizia dei treni della metro di Mosca Evgenij Odinokov/Sputnik Evgenij Odinokov/Sputnik

Lampada UV per orecchio-naso-gola

I raggi ultravioletti sono stati utilizzati anche per la radiazione locale. Il dispositivo Solnyshko (“Piccolo sole”) era il modo principale per combattere raffreddori e virus tra i bambini. Era dotato di ugelli per la gola, il naso e le orecchie. I dispositivi erano progettati per essere usati da uno, due o quattro bambini allo stesso tempo ed era possibile usare diversi tipi di ugelli per ciascuno.

Trattamento al quarzo, 1978 Vladimir Matviyevskij/TASS Vladimir Matviyevskij/TASS

“Quando ero malato, nel policlinico mi hanno sottoposto a questo dispositivo. Ricordo ancora il retrogusto che mi ha lasciato in bocca”, ha scritto un utente.

Terapia magnetica

Terapia magnetica Vladimir Fidorenko/Sputnik Vladimir Fidorenko/Sputnik

I fisioterapisti sovietici usavano i campi magnetici per curare i pazienti dopo un intervento chirurgico. Questa terapia favoriva l’afflusso di sangue in determinate zone del corpo, influenzava positivamente la coagulazione del sangue e i vasi sanguigni. Inoltre, tali dispositivi venivano utilizzati per curare le vene varicose, il gonfiore alle gambe, i reumatismi, ma anche nel campo della ginecologia e per le malattie degli occhi. Alcuni dispositivi, per esempio, “Polus-1”, vengono usati ancora oggi.

Terapia elettrica del sonno

Seduta di terapia elettrica del sonno V.Mitkovskij/Sputnik V.Mitkovskij/Sputnik

Questo è il modo in cui, in epoca sovietica, venivano trattate le nevrosi e l'ipertensione. Questo dispositivo si chiamava Electroson (“sonno elettrico”) e funzionava con correnti di impulsi a bassa frequenza. I pazienti indossavano occhiali speciali e le correnti entravano nel cervello, causando una leggera sonnolenza. Così - si diceva - migliorava la circolazione del sangue, la persona si calmava e diminuivano i dolori.

Elettroforesi

Seduta di terapia nell'asilo dell'impianto di macchine idrauliche "Omskgidroprivod", 1989 Aleksandr Kositsin Aleksandr Kositsin

Le correnti elettriche aiutano a “recapitare” farmaci o nutrienti a un organismo. I medici sovietici credevano che l'elettroforesi potesse creare un'alta concentrazione di farmaci nell'organo colpito, senza saturare l'intero corpo. Anche se gli scienziati moderni sono scettici sull'efficacia di questo metodo di trattamento, è in uso ancora oggi.

Elettroterapia d'Arsonval

Impiegato della fabbrica di mobili Bakharevka dell'impresa Permmebel nella sala di fisioterapia, Perm, 1988 Evgenij Zagulyaev/TASS Evgenij Zagulyaev/TASS

In epoca sovietica questo insolito dispositivo chiamato d'Arsonval (dal nome dello scienziato francese Jacques-Arsène d'Arsonval) veniva usato per curare le malattie articolari e l'artrosi. Il trattamento si basava su una debole corrente d'impulso che migliorava la circolazione del sangue. Oggi, d'Arsonval è spesso usato per curarsi a casa e per migliorare la salute del viso e dei capelli: aiuta a ridurre l’acne, le cicatrici, la forfora e rafforza la crescita dei capelli. Il paziente sente solo un leggero formicolio durante la procedura.

