Cibo, musica e divertimento: a Mosca arriva il Festival “Vacanze Italiane”

Un’occasione per concedersi un “viaggio in Italia” senza lasciare la capitale russa. Appuntamento l’11 e 12 settembre

Se i russi non vanno in Italia, è l’Italia ad andare dai russi. E così l’11 e il 12 settembre 2021 Mosca ospita il festival “Italianskie kanikuli” (Vacanze italiane), una maratona di musica, divertimento e buon cibo. Non un semplice appuntamento gastronomico, assicurano gli organizzatori, ma un’occasione per divertirsi, un modo per “celebrare la vita” in stile italiano.

Nello spazio di Khlebozavod 9 (ulitsa Novodmitrovskaja 1) una “compagine” di chef russi e italiani prenderà il pubblico per la gola con una serie di prelibatezze gastronomiche e con le specialità sfornate da una maxi-griglia lunga sei metri!

Spazio poi alla musica e al divertimento, con vari cantanti e dj che si alterneranno sul palco e la possibilità di sfidarsi tra amici a suon di bocce e biliardino. Una parte del festival sarà poi dedicata alla tecnologia e agli esperimenti, sempre a tema culinario, per accompagnare con un tocco di innovazione e fantasia l’ora dell’aperitivo.

